Kourtney Kardashian Masih Tidur Bersama Putrinya yang Berusia 10 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Kourtney Kardashian, Penelope Disick, mungkin sudah terlihat besar di usianya yang ke-10. Tapi, bukan berarti dia terlalu besar untuk tidur bersama ibunya. Kourtney mengatakan bahwa putrinya masih menghabiskan malam bersamanya di tempat tidurnya.

“Dia tidur dengan saya setiap hari sejak dia lahir dan masih begitu,” kata bintang The Kardashians, 43, kepada sahabatnya Amanda Hirsch di podcast “Not Skinny But Not Fat” Dear Media, Selasa, 3 Oktober 2022.

“Kecuali jika dia memiliki teman yang menginap atau dia meninggalkan saya untuk tidur di rumah Khloe atau Bibi Coco atau Bibi Kiki (Kim),” kata dia. "Tapi selain itu, kami sangat dekat."

Bintang reality, yang menjadi orang tua Penelope serta Mason, 12, dan Reign, 7, dengan mantan pacar Scott Disick, menggambarkan bahwa Penelope sebagai dia versi kecil.

“Dia seperti itu, aku bahkan tidak bisa menjelaskannya. Dia adalah gadis yang tidak perlu saya khawatirkan," kata Kardashian bangga.

Tidur bersama anaknya dimungkinkan karena Kourtney dan suaminya, Travis Barker, sampai saat ini masih tinggal di rumah yang terpisah. Ini karena keduanya mengutamakan kenyamanan anak-anak. Travis juga memiliki Landon, 18, Alabama, 16, serta putri tirinya, Atiana De La Hoya, 23, dengan mantan Shanna Moakler.

Meski demikian, mereka memiliki jadwal rutin makan malam keluarga setiap Minggu dengan semua anak-anak. Mereka juga memiliki rumah yang berdekatan. "Kami ingin anak-anak kami juga merasa sangat nyaman dan mereka berdua telah tinggal di rumah mereka seumur hidup, sebagian besar, dan mereka masing-masing memiliki kamar mereka sendiri. Dan kami berjarak satu blok."

Terlepas dari kebiasaan tidur bersama pasangan ibu-anak, Penelope tampaknya adalah wanita muda yang cukup mandiri. Pekan lalu, penggemar membanjiri mini-Kourtney setelah Kardashian berbagi serangkaian gambar yang menunjukkan putrinya tampak dewasa.

“Omg jangan bilang itu Penelope,” salah satu dari banyak pengguna Instagram yang terkejut berseru.

Dalam foto yang diambil di pesta peluncuran vitamin gummy Kourtney Kardashian, Lemme, Penelope mengenakan gaun merah muda dengan garis leher persegi dan tali spaghetti. Di sebelahnya adalah Reign, yang tampak necis dalam overall gelap dan T-shirt grafis, saat dia tersenyum lebar untuk foto itu.

