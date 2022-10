Inilah Alasan Vitamin C Diperlukan untuk Perawatan Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Vitamin C atau asam askorbat merupakan nutrisi vital untuk memastikan kelancaran fungsi organ tubuh. Vitamin ini tidak hanya meningkatkan kekebalan, tapi juga sangat efektif untuk kesehatan kulit karena kaya antioksidan. Antioksidan berfungsi membantu menjaga kesehatan kulit, membuatnya bercahaya, dan awet muda, membantu menghancurkan radikal bebas dan meningkatkan perbaikan jaringan dan sintesis kolagen yang pada akhirnya menghasilkan kulit sehat.

Inilah manfaat vitamin C untuk perawatan kulit.

1. Membantu produksi kolagen

Kanika Talwar, Pendiri dan CEO COSIQ, mengatakan, penerapan vitamin C secara eksternal membantu produksi kolagen dan elastin untuk mendapatkan kulit yang diinginkan. "Kulit menjadi kencang, halus dan menarik. Juga, vitamin C mengandung sifat anti-inflamasi dan membantu mengurangi berbagai tanda peradangan seperti ruam, kemerahan dan iritasi," kata dia, dikutip Hindustan Times, Senin, 3 Oktober 2022.

2. Mengurangi hiperpigmentasi

Vitamin ini membantu mengatasi hiperpigmentasi atau kulit gelap yang merupakan masalah besar bagi semua orang. Hiperpigmentasi disebabkan produksi melanin yang berlebihan, pigmen yang menentukan warna kulit. Orang dengan kulit yang rentan terhadap pigmentasi gelap dapat menerapkan vitamin C secara eksternal. Ini akan mengurangi bercak gelap dan meningkatkan cahaya.

Menurut Harini Sivakumar, Pendiri dan CEO Earth Rhythm, flek hitam adalah penghalang utama untuk mendapatkan kulit yang bercahaya dan menarik. Vitamin C adalah salah satu bahan yang bekerja secara efektif dalam mengurangi bintik-bintik tersebut sekaligus memberikan bantuan dari masalah terkait kulit lainnya. "nilah alasan mengapa perawatan kulit harus menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari setiap orang. Kulit, seperti tubuh kita, mengkonsumsi apa yang kita berikan, jadi semakin banyak bahan alami yang kita berikan pada kulit kita, semakin sehat kulitnya. "Saya sangat merekomendasikan memasukkan produk berbasis Vitamin C dalam rezim perawatan kulit. Vitamin ini dikenal membantu tanda-tanda awal penuaan kulit, mencegah kerusakan akibat sinar matahari, melawan keriput, bintik hitam & bahkan membantu mencegah jerawat.”

3. Mencegah penuaan

Salah satu manfaat utama vitamin C adalah mencegah tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. "Vitamin C bekerja dengan sangat baik untuk mencegah dan mengurangi tanda-tanda yang tidak diinginkan tersebut dengan meningkatkan sintesis kolagen dalam tubuh. Lonjakan produksi kolagen membantu menghaluskan kulit dan membuatnya tampak bersinar," kata dia.

4. Menghidrasi kulit

Dr Elie, Pendiri dan CEO di Dr. Elie Organics, menunjukkan bahwa vitamin C tidak hanya membantu mencerahkan kulit kita tetapi juga memberikan berbagai manfaat untuk lapisan epidermis dan dermis kulit kita. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa vitamin C memberikan hidrasi ke sel-sel fibroblas dalam tubuh kita yang membuat kolagen sehingga, penting untuk menggunakan vitamin C dalam makanan. "Tetapi mengingat gaya hidup sehari-hari, sangat penting untuk menggunakan vitamin C topikal untuk membantu membasmi berbagai polutan yang ada pada kulit," kata dia.

Ia menambahkan, vitamin C sangat dianjurkan untuk memberikan kelembapan pada kulit karena bisa menahan air dan mencegah perkembangan ruam kulit, jerawat dan ketakutan. Juga, paparan sinar matahari yang terlalu lama yang berdampak buruk pada penampilan kulit. Sebagai antioksidan kuat, vitamin C melindungi kulit dari efek berbahaya sinar UV. "Ini adalah alasan utama lain mengapa ahli gizi merekomendasikan memasukkan vitamin C dalam rutinitas perawatan kulit.”

Mengandalkan vitamin C darai makanan saja tidak dapat memastikan menjangkau langsung ke kulit. Karena itu, vitamin C perlu dioleskan langsung ke kulit baik dalam bentuk lotion, pelembap, serum, dan krim. "Serum adalah formulasi yang sangat direkomendasikan daripada opsi lainnya. Ini adalah formulasi yang lebih ringan sehingga kulit dapat menyerap dengan mudah," kata Elie.

HINDUSTAN TIMES

