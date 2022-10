Bugar di Usia 57, Sarah Jessica Parker Terapkan Pola Makan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker (SJP) telah menjadi salah satu wanita paling ikonik di Hollywood sejak bermain sebagai Carrie Bradshaw di Sex and the City pada 1998. Film barunya, Hocus Pocus 2, dirilis pada 30 September dan spin-off Sex and the City, And Just Like That, saat ini sedang syuting untuk season 2.

Sebagai aktor, pengusaha, istri, ibu, dan ikon mode berusia 57 tahun, SJP mendapat banyak pertanyaan tentang bagaimana dia terlihat bugar dan berhasil mempertahankan kesehatan yang baik selama bertahun-tahun.

Parker mengalami penuaan alami dibandingkan dengan kebanyakan selebritas Hollywood. Dia membiarkan rambutnya beruban dan jadi pembicaraan di Internet awal tahun ini.

Jadi bagaimana SJP mempertahankan kebugaran di tengah jadwal sibuk di usia akhir 50-an? Kembali pada 2011, Parker berbicara tentang mengikuti Diet Hampton, yang dikenal sebagai kombinasi dari Diet Mediterania, Diet Atkins, dan South Beach Diet. Namun, tidak banyak sumber yang mengatakan dia masih mengikuti rencana makan ini.

Tapi, dia beberapa kali mengungkapkan kebiasaan makannya, simak rangkumannya.

1. Dia memanjakan diri

Dalam Vogue's 73 Questions dengan Sarah Jessica Parker, SJP tampaknya tahu bagaimana menikmati makanan favoritnya. Pewawancara mengajukan pertanyaan cepat yang berhubungan dengan makanan, dan SJP dengan cepat menjawab sambil duduk di sofa hijau beludrunya.

"Apa makanan favorit Anda?" "Ayam Panggang Barbuto," katanya. "Apa yang kamu suka dari pizzamu?" "Sosis, paprika, bawang," jawabnya. "Apa minuman favorit anda?" "Coke-a-cola." "Apa makanan penutup favoritmu?" "Brownies adikku." Dan akhirnya, "cokelat hitam atau cokelat susu?" "Cokelat susu," jawabnya.

Dalam wawancara 2021 dengan Grub Street dari New York Magazine, SJP berbagi perasaannya tentang menikmati makanan favoritnya bersama suaminya, Matthew Broderick.

"Seratus persen, makan makanan yang saya suka terasa seperti kemewahan. Di rumah kami, kami terus-menerus memperhatikan tingkat kenikmatan di meja," katanya. "Saya tidak ingin menyarankan seluruh percakapan kami saat makan malam adalah menilai makanan, tapi kami jelas menikmatinya."

Tampaknya Parker tahu bagaimana menyeimbangkan kecintaannya pada makanan dengan menjaga kesehatannya, karena dia sangat vokal tentang kesukannya berjalan kaki. Dalam wawancara dengan Vogue, ketika ditanya, "apa aktivitas favorit Anda di New York City?" dia menjawab, "berjalan."

Dan dalam wawancara 2016 dengan The Doctors, SJP mengatakan tentang rahasia kecantikannya di usia 50-an, "Saya berjalan, saya tinggal di kota. Saya banyak berjalan. Saat ini hanya itu yang saya punya waktu tetapi saya juga tinggal di rumah dengan empat atau lima anak tangga. Dan aku sedikit bugar."

2. Senang memasak

Dalam wawancaranya dengan Grub Street, SJP menekankan betapa dia sangat suka memasak. Ketika berbicara tentang apa yang dia buat untuk makan malam di awal minggu, dia berkata, "Saya menggunakan resep dari Julia Moskin, dan saya membuat sup dengan resep bola matzo Joan Nathan. Saya suka kedua penulis itu; saya suka seluruh sejarah mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu saya kunjungi untuk resep," kata dia.

Parker juga menyebutkan bahwa dia dan suaminya suka menyimpan makanan dan menggunakannya untuk memasak. "Kami selalu membuat kaldu ayam di sini. Kami membekukannya, dan kami suka menggunakannya dalam nasi kami," katanya kepada Grub Street. "Kami menyimpan semuanya di sini. Matthew menyimpan setiap kulit Parmesan. Jika kami memiliki udang, kami selalu mencoba membuat kaldu dengan cangkangnya, karena sangat enak dan baunya luar biasa. Kami selalu menyimpan lemak bacon. Kami memiliki lemak dari ham Spanyol yang dibeli Matthew untuk anak saya untuk Natal, yang kami simpan untuk memasak."

Dalam unggahan Instagram dari November 2021, SJP membagikan betapa dia sangat suka memasak dengan video ramuan tomat yang direbus di atas kompor. "Istirahat sejenak dari pemotretan, kesempatan langka ketika suami saya tidak menggunakan setiap alat panggang, putri saya tidak memanggang dan saya memiliki semuanya untuk diri saya sendiri!" tulis dia.

3. Dia sarapan banyak di hari-hari sibuk

Penelitian menunjukkan bahwa makan sarapan yang sehat, kaya protein, dan padat nutrisi dapat membantu metabolisme yang lebih baik. Meskipun SJP tidak selalu memulai harinya dengan sarapan, tampaknya dia setidaknya menemukan waktu untuk mengisi bahan bakar sebelum hari-hari syuting yang sibuk.

"Saya memiliki kebiasaan makan yang aneh. Saya biasanya tidak sarapan kecuali saya sedang syuting, dan ketika saya sedang syuting, saya sarapan yang lengkap, besar, dan gila. Ketika saya di rumah dan akan bekerja sendiri, saya akan bangun pagi-pagi sekali dan hanya minum kopi," katanya kepada Grub Street.

4. Dia menikmati anggur dan koktail

"Saya minum Invivo X, SJP Sauvignon blanc, anggur saya sendiri. Kami minum anggur, tapi saya masih suka koktail," kata SJP kepada Grub Street. "Sejujurnya, saya sangat menyukai Cosmopolitan. Saya tidak tahu bagaimana membuatnya dengan baik, tapi saya benar-benar mencintai mereka."

Kecintaan Parker pada wine terlihat dari kesuksesan kolaborasi wine-nya dengan Invivo Wines, bernama INVIVO X, SJ.

5. Dia minum secangkir kopi sehari

Sarah Jessica Parker adalah seorang peminum kopi. "Saya minum pod Nespresso atau kopi instan Nescafe. Ini seperti berada di Yunani. Jika saya di Miami, saya bisa pergi ke Little Havana untuk minum kopi Kuba. Terkadang saya membuat kopi Kuba," kata dia.

Meskipun dia pecinta kopi, SJP selalu membatasi dirinya hanya dengan satu cangkir sehari. "Saya suka membuat kopi di rumah, meskipun saya hanya minum satu cangkir di pagi hari. Jika saya meminumnya sepanjang hari, saya akan berantakan. Saya akan seperti whippet."

Dengan kebiasaan sehat ini, Sarah Jessica Parker terlihat tetap bugar di usia 57 tahun.

