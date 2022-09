Bagi Charlize Theron Menjadi Ibu Lebih Penting daripada Ketenaran

TEMPO.CO, Jakarta - Karier Charlize Theron bukanlah kekuatan pendorong dalam hidupnya akhir-akhir ini. Aktris itu mengatakan bahwa dia merasa akting tidak membuatnya puas atau tertantang dibanding menjadi ibu bagi anak perempuan Agustus, 7 tahun, dan Jackson, 10 tahun.

"Ketika anak-anak saya berkata, 'Bu, tidak ada yang membuat pasta lebih baik dari Anda,' tidak ada yang mendekati itu.' Saya tidak pernah membutuhkan mereka bilang, 'Oh, kamu ada di film itu.'" katanya kepada Harper's Bazaar, seperti dikutip dari laman People.

Dia justru merasa terdorong saat tetangganya membuat roti panggang Prancis yang disukai anaknya. "Saya masih menyimpan dendam karena ada seorang ibu di lingkungan kami yang membuat roti panggang Prancis yang disukai anak saya. Dan dia memberi saya resepnya dan saya sudah mencobanya," kata Theron yang memperhatikan bahwa putrinya masih merasa seperti roti panggang Prancis ibu lain lebih baik, dia menambahkan, "Saya jauh lebih terdorong oleh hal-hal itu."

Pemenang Oscar juga memuji teman-teman ibunya karena membantunya menavigasi wilayah asing pendidikan anak-anaknya, yang sangat berbeda dengan bagaimana Theron dibesarkan di Afrika Selatan.

"Saya tidak tumbuh besar di Amerika, jadi saya selalu menemukan diri saya berusaha keras dengan sistem sekolah dan ujian, karena itu asing bagi saya," jelasnya. "Pendidikan saya sangat berbeda dari apa yang dimiliki anak-anak saya di Amerika. Jadi ada banyak hal yang datang dengan menjadi orang tua yang tidak tumbuh bersama saya."

Aktris 47 tahun itu melanjutkan untuk mengingat seorang teman ibu yang mengirim pesan pengingat tentang hal-hal seperti hari-hari berdandan di sekolah. "Saya sangat beruntung memiliki desa wanita yang luar biasa ini yang membawa saya di bawah sayap mereka," tambahnya. "Aku tahu ini bukan hanya masalah ibu tunggal. Kami hanya saling menjaga."

Theron mengatakan dia ingin anak-anaknya dapat menikmati pekerjaannya, yang merupakan bagian dari motivasinya untuk perannya baru-baru ini dalam film Netflix The School for Good and Evil. "Pendorong terbesar bagi saya adalah bahwa itu berpotensi menjadi sesuatu yang akan dinikmati anak-anak saya," katanya, kemudian berbagi bahwa teman-teman anak-anaknya mulai mengenalinya dari perannya sebagai mantan istri Dr. Strange, Clea, di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Melalui apa yang dia lakukan di dalam dan di luar layar, Charlize Theron ingin anak-anaknya memahami bahwa kerja keras adalah inti dari semuanya. "Saya pikir itu lebih penting daripada ketenaran atau semacamnya," katanya. "Saya melihat ibu saya bekerja keras, dan saya ingat sepanjang hidup saya berpikir, tidak ada yang akan diberikan. Anda harus bekerja lebih keras daripada orang lain di ruangan itu."

PEOPLE

