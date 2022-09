Gaya Taylor Swift Raih Penghargaan Penulis Lagu dengan Gaun Cutout Berpayet

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift menghadiri NSAI Nashville Songwriter Awards, Selasa 20 September 2022. Dia dinobatkan sebagai Songwriter-Artist of the Decade 2022. Selaim penghargaan bergengsi penampilannya tentu menarik perhatian.

Taylor Swift berjalan di karpet merah acara penghargaan dalam balutan gaun hitam cantik berpayet Michael Kors yang menampilkan desain leher highneck dan potongan samping berbentuk segitiga. Sementara lengan kiri penyanyi itu dipenuhi kemewahan, sisi kanan gaunnya benar-benar tanpa lengan, diimbangi dengan belahan kaki tinggi. Meskipun gaunnya sendiri menakjubkan, penggemar bermata elang tidak bisa tidak menyebut kesamaan antara gaun itu dan salah satu penampilan Taylor dari Tur Reputation tahun 2018 yang juga menampilkan desain asimetris dan tekstur berlapis payet.

Dia melengkapi penampilannya dengan high heels Aquazzura perak berhiaskan berlian, anting-anting berlian, dan lipstik merah cerah. Rambut pirangnya dikuncir rendah dan poninya ditata menutupi keningnya.

Taylor Swift dan Ashley Gorley mendapat penghargaan Songwriter-Artist of the Decade dan Songwriter of the Decade di Nashville Songwriter Awards. Instagram.com/@nsaiofficial

Setelah menerima penghargaan Songwriter-Artist of the Decade, yang ditentukan oleh kesuksesan penulisan lagu kumulatif seorang artis antara 2010 dan 2019, Swift naik ke panggung untuk berterima kasih kepada para pendukungnya dan merenungkan perjalanan penulisan lagunya. “Akhir-akhir ini, saya berada di jalur kenangan yang menyenangkan. Saya telah merekam ulang enam album pertama saya,” katanya, seperti dilansir dari laman Instyle. “Ketika saya melalui proses dengan cermat menciptakan kembali setiap elemen masa lalu saya dan meninjau kembali lagu-lagu yang saya tulis ketika saya berusia 13, 14, dan 15 tahun, jalan itu membawa saya langsung ke deretan musik.”

Taylor Swift melanjutkan perjuangannya menjalani sesi penulisan lagu bersama. “Bagaimana ibuku akan menjemputku dari sekolah dan mengantarku ke sesi penulisan bersama dengan lusinan penulis (dan beberapa dari Anda berada di ruangan ini malam ini), yang 15 tahun lalu memutuskan untuk memberi saya waktu mereka, kebijaksanaan mereka, keyakinan mereka sebelum ada yang mengira menulis dengan saya adalah waktu sore yang produktif. Aku tidak akan pernah melupakanmu, setiap yang terakhir darimu," tandas wanita 32 tahun itu.

