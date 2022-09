Audra Mari Cerita Caranya Memilih Gaun Pengantin untuk Menikah dengan Josh Duhamel

TEMPO.CO, Jakarta - Audra Mari mengungkapkan detail gaun pengantinnya yang dipakai untuk menikah dengan Josh Duhamel. Mantan Miss World Amerika itu memilih desainer Australia untuk pernikahannya di North Dakota dengan aktor itu pada 10 September 2022. Dia juga menemukan gaun itu dengan cara yang cukup sederhana.

"Saya mencari ide di Pinterest setelah kami bertunangan, seperti kebanyakan pengantin wanita," kata Mari kepada Vogue Australia. "Ketika saya menemukan foto gaun ini, yang disebut 'Linden' oleh Leah Da Gloria. Saat saya melihatnya, saya tahu itu yang terbaru."

Gaun pengantin karya desainer Australia ini memiliki lengan panjang dan rok penuh dengan train. Tapi meski gaun itu terlihat agak sederhana dari kejauhan, dari dekat Anda bisa melihat aplikasi bunga manik-manik di sepanjang garis leher dan di sekitar pinggang. Gaun itu juga menampilkan belahan setinggi paha dan kerah syal.

Karena banyaknya detail, wanita 28 tahun itu mengatakan bahwa dia menjaga agar sisa pernikahannya tetap sederhana. Penata rambut Sara J. Lien mengikat rambut Mari bergaya ponytail dan penata rias Yuko Takahashi menjaga riasannya tetap segar dan bersahaja.

"Makeup artist saya, Yuko Takanashi, melakukan riasan untuk saya ketika saya kompetisi Miss USA pada tahun 2014, ketika saya menjadi Miss North Dakota USA," kata Mari kepada Vogue Australia. "Sangat istimewa memilikinya di sisiku lagi untuk tonggak sejarah ini."

Mari melengkapi penampilannya dengan kerudung dan Jimmy Choos — ditambah perhiasannya.

"Saya penggemar berat David Yurman, dan toko perhiasan lokal kami, Royal Jewellers, mampu memberikan perhiasan menakjubkan yang membuat saya merasa seperti bangsawan untuk hari besar kami. Saya berjalan menyusuri lorong mengenakan Jimmy Choos bertatahkan kristal yang glamor. "

Sementara Josh Duhamel mengenakan busana rancangan Ralph Lauren untuk upacara tersebut. Dia mengenakan tuksedo jas berekor hitam dan putih klasik.

Untuk resepsinya, Mari berganti gaun berwarna champagne dengan siluet yang lebih ramping. Gaun manik-manik termasuk punggung berpotongan rendah dan kereta kecil, dan dia memasangkan gaun itu dengan sepatu hak Christian Louboutin. "Untuk penampilan terakhir kami, Josh dan saya mengenakan Chistian Louboutin sebagai sepatu dansa kami," katanya.

Mari tidak berhenti hanya dengan dua gaun. Di tempat lain di akhir pekan pernikahannya, dia mengenakan gaun mini Anne Barge berbulu dan gaun Anne Barge satu lengan.

Josh Duhamel mulai berkencan dengan Mari pada 2019 setelah perceraiannya dengan Fergie. Pelantun "Big Girls Don't Cry" itu, mengajukan gugatan cerai pada akhir Mei 2019, hampir dua tahun setelah dia dan aktor tersebut mengumumkan perpisahan mereka dalam pernyataan bersama pada September 2017.

Lalu, aktor Transformers itu kemudian mengungkapkan bahwa dia bertunangan dengan Mari di Instagram dengan foto pasangan yang berpose di tepi pantai pada Januari 2022. Aktor itu memberi keterangan foto pasangan yang tersenyum, sambil mengangkat surat tulisan tangan yang berbunyi: "Audra Diane Mari Will You Marry Me?"

Setelah pertunangan Duhamel dan Mari pada bulan Januari, menurut sumber terdekat Mari mengatakan bahwa dia akan senang memiliki anak dengan Josh. Mari dikenal sangat manis, perhatian, dan dekat dengan keluarganya dan mengenal putra Duhamel dan Fergie, Axl Jack, yang berusia 9 tahun.

Saat menghadiri The Thing About Pam's For Your Consideration, pada Mei 2022, Duhamel mengatakan bahwa dia dan tunanganya saat itu sedang mempersiapkan pernikahan. Karena dia sibuk bekerja, Mari mengambil kendali. "Syukurlah dia benar-benar pandai dalam hal itu," katanya. "Aku di sana untuk menjawab pertanyaan atau jika dia punya pertanyaan tentang sesuatu."

Namun, Duhamel memastikan untuk memberikan masukan tentang di mana pernikahan akan berlangsung. "Kami tahu kami ingin menikah di Fargo," kata Audra Mari. "Itu adalah hal yang paling penting bagi kami. Tidak hanya itu rumah bagi kami, tetapi juga sangat nyaman untuk semua orang yang kami cintai. Kurasa romantisme dalam diriku selalu terasa seperti kami hanya dua anak kota kecil dari Dakota Utara yang menemukan satu sama lain di Los Angeles. Tapi kita akan selalu berada di rumah, di mana pun kita berada di dunia ini."

Baca juga: 5 Fakta di Balik Gaun Pengantin Ratu Elizabeth II Dihiasi 10 ribu Mutiara

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.