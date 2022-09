Kate Middleton Memastikan Rutinitas Ketiga Anaknya Tetap Berjalan di Tengah Masa Berduka

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran William dan Kate Middleton membantu ketiga anak mereka tetap menjalani rutintias setelah kematian Ratu Elizabeth II. Pangeran dan Putri Wales memberikan update terbru tentang bagaimana keadaan Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, setelah meninggalnya nenek buyut mereka.

Saat bertemu dengan anggota masyarakat baru-baruini, Kate memberi tahu para simpatisan bahwa anak-anaknya baik-baik saja. "Mereka di sekolah, dirawat dengan baik," jelasnya, seperti yang terlihat dalam rekaman di Twitter. "Mereka dalam rutinitas dan mereka bahagia. Mereka bersama teman baru."

Pangeran William juga mengkonfirmasi bahwa George, Charlotte dan Louis telah melakukan orientasi selama minggu pertama kelas mereka di Lambrook School di Berkshire, Inggris. "Mereka mulai beradaptasi. Kami berusaha menjaga semuanya tetap konstan dan menetap untuk mereka," ujarnya saat memberi tahu orang banyak

Ketika seorang penggemar berkomentar, "Mereka pasti membicarakannya di sekolah," William menjawab, "Memang. Ada banyak pembicaraan."

Ketiga anak itu berangkat ke sekolah pertama kali pada Rabu, 7 September 2022. Hanya satu hari setelah dimulainya tahun ajaran baru, Ratu Elizabeth II meninggal pada usia 96 di rumahnya di Skotlandia. Kate kemudian berbagi dengan publik bahwa Pangeran Louis mengambil hikmah dari kematiannya. "Louis mengatakan setidaknya Nenek bersama kakek buyut sekarang," katanya mengacu pada Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth II, yang meninggal tahun lalu.

Ketiga anak mereka, yang sekarang menjadi pewaris takhta kedua, ketiga, dan keempat, berubah dari Pangeran dan Putri Cambridge menjadi Pangeran dan Putri Wales. Oleh karena itu, mereka sekarang menjadi Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales, dan Prince Louis of Wales. Anak-anak itu sebelumnya dikenal sebagai George Cambridge, Charlotte Cambridge dan Louis Cambridge di sekolah. Sekarang mereka akan dikenal oleh teman dan guru mereka sebagai George Wales, Charlotte Wales, dan Louis Wales.

Menurut garis suksesi kerajaan, setelah Charles naik takhta, diikuti William, yang sekarang akan diikuti George, 9 tahun. Berikutnya adalah Charlotte yang berusia 7 tahun, diikuti oleh saudara bungsu Louis, 4 tahun. Pangeran Harry menjadi kelima dalam garis takhta. Tempat Charlotte di garis kerajaan adalah karena undang-undang suksesi 2013 yang memungkinkan mahkota diwariskan berdasarkan urutan kelahiran tanpa memandang jenis kelamin. Sampai saat itu, aturan suksesi menyatakan bahwa mahkota akan diberikan kepada ahli waris laki-laki tertua dan hanya kepada ahli waris perempuan ketika tidak ada ahli waris laki-laki lainnya.

