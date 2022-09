Gaya Gigi Hadid Bergaun Payet dan Rambut Keriting di Fashion Show Tom Ford

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid menjadi model penutup fashion show Spring Summer 2023 Tom Ford di New York Fashion Week, Rabu, 14 September 2022. Ini adalah penampilan publik pertama Gigi setelah dirumorkan berkencan dengan aktor Leonardo DiCaprio.

Gigi Hadid mengenakan gaun bergaya disko berlapis payet yang terinspirasi tahun 70-an. Gaunnya memiliki detail halter neck perak dan hijau dengan cutout dan celah dramatis. Sedangkan adiknya, Bella Hadid mengenakan gaun serupa dengan warna rose gold. Kedua model juga tampil dengan gaya rambut ikal, rambut menggoda, dan anting-anting besar berlapis payet saat mereka berjalan di atas catwalk.

Sementara bintang-bintang seperti Justin dan Hailey Bieber, Katie Holmes dan putri Kate Moss, Lila Grace, menghadiri acara desainer di New York Fashion Week itu, Leonardo DiCaprio tak nampak hadir di antara kerumunan. Gigi dan DiCaprio dikatakan sedang tahap mengenakan satu sama lain. Keduanya terlihat di sebuah pesta akhir pekan lalu, menandai pertama kalinya mereka difoto sejak rumor kencan dimulai.

Model Gigi Hadid memperagakan koleksi Tom Ford Spring/Summer 2023 selama New York Fashion Week di Manhattan, New York City, 14 September 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Ibu satu anak itu terlihat bersandar untuk berbicara dengan bintang “Wolf of Wall Street” di acara yang diadakan di Casa Cipriani. Meski aktor Titanic itu dianggap hanya berkencan dengan wanita di bawah 25 setelah berpisah dari Camila Morrone, rumor itu nampaknya tidak berlaku untuk Gigi yang kin berusia 27 tahun.

"Dia (Leo) benar-benar suka bahwa dia (Gigi) memiliki hidupnya bersama," kata seorang sumber kepada People. "Gigi punya anak dan dia sudah dewasa. Leo ingin bersama seseorang yang memiliki gagasan yang sama tentang tujuan baik dan pandangan politik seperti dia."

"Mereka semakin mengenal satu sama lain," salah satu orang dalam berbagi, menambahkan bahwa pasangan itu belum "berkencan".

"Leo pasti mengejar Gigi," kata sumber lain kepada PEOPLE.

September menjadi bulan sibuk bagi Gigi Hadid. Selain berjalan di runaway fashion show Tom Ford, Gigi ikut serta dalam acara Vogue World selama New York Fashion Week dan juga memulai debut lini pakaiannya, Guest in Residence, minggu lalu. Sumber mengatakan kepada Page Six bahwa bersama dengan bintang seperti Taylor Swift, beberapa teman dekat DiCaprio menghadiri pesta peluncuran koleksi tersebut, meskipun tidak jelas apakah aktor itu sendiri ada di sana. Dia juga menerima penghargaan Daily Front Row Award untuk Fashion Collaboration of the Year bersama temannya Francesca Aiello berkat lini fashion mereka Frankie's Bikinis.

PEOPLE | PAGESIX

Baca juga: Gigi Hadid Cerita tentang Putrinya Khai yang Tumbuh Pintar dan Berani

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.