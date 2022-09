Jennie Blackpink Pakai Korset Karya Diana M Putri di Video Musik Shut Down

TEMPO.CO, Jakarta - Blackpink merilis video music single Shutdown bersamaan dengan peluncuran album Born Pink pada Jumat, 16 September 2022. Dalam video tersebut, Jennie Blackpink tampil memukau dengan korset karya desainer Indonesia, Diana M Putri.

Diana M Putri mengunggah cuplikan video dan beberapa foto dari video musik tersebut di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Jennie terlihat mengenakan Pearl Chandelier Corset yang terbuat dari untaian mutiara dengan berbagai ukuran.

“@jennierubyjane of @blackpinkofficial wore a #DianaCouture Pearl Chandelier Corset in their title track ‘Shut Down’,” tulis Diana di keterangan.

Jennie memadukannya dengan celana pendek hitam dan sepatu platform dengan tali. Penampilan Jennie tambah glamor dengan kalung berlian. Rambutnya yang hitam ditata bergelombang bergaya retro dengen belahan samping.

Unggahan tersebut mendapat banyak komentar dari pengikut Diana yang bangga atas pencapaian tersebut. Salah satu yang mengomentari adalah musikus Melly Goeslaw. “Waah kereeen,” kata Melly.

Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida juga ikut berkomentar. “Uwooo congrats cece. Senengnya pernah pake itu juga,” tulis Ayu di kolom komentar.

Jennie Blackpink mengenakan korset mutiara karya desainer Diana M Putri di video musik Shut Down (@dianamputri)

Diana merupakan desainer asal Surabaya yang mempelajari fashion secara otodidak. Karyanya mulai dikenal di Amerika Serikat sejak tampil di New York Couture Fashion Week pada 2015, bahkan menjadi pembuka saat itu. Setelah itu dia mengikuti Art Hearts Fashion: Los Angeles Fashion Week 2016. Sejak itu, dia memiliki perwakilan di sana.

Sejak itu karyanya makin di dikenal. Banyak selebritas Hollywood yang pernah memakai karyanya, termasuk Camilla Cabello, Ariana Grande, Carrie Underwood.

Di Indonesia, karyanya juga sering dikenakan selebritas, termasuk Via Vallen untuk pernikahannya pada Juli 2022 dan Puteri Indonesia Ayu Maulida saat mewakili Indonesia di kontes Miss Universe 2020 dengan gaun bertema komodo.

Karyanya dipakai Jennie Blackpink jadi suatu kebanggaan tersendiri karena Jennie tak hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga ikon fashion K-Pop. Jennie jadi model Calvin Klein dan Gentle Monster, dan saat ini jadi duta merek rumah mode Chanel.

