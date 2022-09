Coach Tampilkan Koleksi Spring/Summer 2013 dan Debut Lil Nas X di New York Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Coach resmi menyelenggarakan debut koleksi Stuart

Vevers untuk musim semi 2023 melalui pertunjukan runway di New York Fashion Week, New York City, Amerika Serikat, Senin 12 September 2022. Rumah fashion ini mengubah Park Avenue Armory, menjadi dermaga New York City, sebagai situs kreativitas dan komunitas

di Amerika.

Episode selanjutnya dari eksplorasi Coach Creative Director Stuart Vevers tentang warisan Amerika, pada musim semi 2023 ini memperkenalkan pandangan ekspresif tentang kemewahan di mana circularity, heritage dan budaya pop digabungkan untuk mendapatkan proposisi nilai baru dalam dunia fashion dan kemewahan.

Fashion show dibuka dengan koreografi vignettes dimana karakter-karakter masuk runway dan

saling berpapasan, dimulai ketika matahari terbit untuk menyampaikan perasaan romansa, yang menggambarkan energi kota New York, melalui dermaga dan pantainya. Koleksi yang ditampilkan dari ready-to-wear dan tas ikonik Coach yang terbuat dari repurposed leather jacket dan football leather, dibuat ulang menjadi potongan yang unik, serta sweater rajut tangan yang menawan dan pakaian kerja dengan bahan distressed denim.

Coach menampilkan koleksi Spring/Summer 2023 di New York Fashion Week, Senin 12 September 2022. (dok. Coach)

Untuk menggarisbawahi tema koleksi dari referensi remix di masa lalu, potongan-potongan ini disandingkan dengan short gingham dresses, dengan sentuhan black lace, serta overdyed varsity sweaters. Selain itu, Coach juga memperkenalkan gaya dan imajinasi baru dari tas ikonik Tabby, yang pertama kali terlihat di runway, dengan bentuk messenger style menggunakan bahan jelly yang berwarna warni, sesuai dengan tema pantai yang mengilhami koleksi ini.

Sebagai bagian dari fashion show, Coach juga memperkenalkan artis multi-platinum, penyanyi sekaligus penulis lagu, Lil Nas X sebagai duta global terbaru untuk Coach dalam penampilan runway pertamanya. Lil Nas X, diperkenalkan sebagai brand Expressive Luxury yang memiliki visi untuk menginspirasi kepercayaan diri generasi berikutnya, akan menghidupkan warisan budaya Coach dengan memberikan ekspresi diri yang berani melalui kampanye, koleksi, dan banyak lagi. Kampanye terbarunya akan diluncurkan bulan depan.

Direktur kreatif Coach, Stuart Vevers mengatakan untuk koleksi musim semi ini dia ingin mengembangkan gagasan tentang kemewahan yang menekankan pada kesempurnaan. “Terinspirasi oleh pendekatan generasi berikutnya terhadap fesyen, koleksi ini merayakan potongan-potongan yang menjadi lebih indah ketika dikenakan dan dicintai secara penuh. Dengan referensi dari masa lalu untuk kemudian ditemukan kembali di masa kini," ujarnya dalam keterangan pers.

Stuart Vevers menambahkan untuk menuangkan kisah ini di runway fashion show, dia membayangkan dunia Coach yang terinspirasi oleh dermaga New York City, tempat yang khas dengan warisan budaya Amerika. "Saya juga sangat senang dapat bekerja sama dengan Lil Nas X pada pertunjukan runway pertamanya sebagai bagian dari presentasi kami, dia adalah inspirasi generasi berikutnya terhadap kebebasan dalam berekspresi," tambahnya.

Coach menampilkan koleksi Spring/Summer 2023 di New York Fashion Week, Senin 12 September 2022. (dok. Coach)

Sementara itu, Lil Nas X mengungkapkan pengalaman yang menyenangkan berjalan di runaway fashion show pertamanya, dan menjadi bagian dari Coach. “Saya sangat bersemangat untuk melakukan debut saya sebagai wajah Coach, sebuah fashion house yang memiliki banyak kesamaan denganku. Saya tidak sabar untuk membagikan semua hal luar biasa lainnya yang telah saya kerjakan dengan Stuart dan tim Coach," katanya.

Beberapa selebriti yang hadir dalam fashion show Coach di New York Fashion Week ini, termasuk PJ Tucker, Doja Cat, Charli XCX, Moses Sumney, Coi Leray, Debbie Ryan, Holland, Ava Max, Conan Gray, Doechii, Fletcher, Chan- young Yoon, Koki, Bree Runway , Benito Skinner, Isyana Sarasvati, Afgansyah Reza, Yuna dan lainnya.

