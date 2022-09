Gaya Rose Blackpink Pakai Gaun Putih dan Kalung Rp 37 Miliar Tiffany & Co.

Pemilik nama Roseanne Park yang pertama kali mendapat koleksi Tiffany & Co. dan kini tumbuh menjadi salah satu duta merek adalah suatu kehormatan. “Saya selalu suka memakai perhiasan Tiffany,” kata Rose Blackpink. “Menjadi bagian dari merek ikonik yang telah menjadi bagian dari hidup saya untuk waktu yang lama membuatnya jauh lebih istimewa bagi saya.”

Dia juga mengenakan perhiasan berlian Tiffany & Co. dari kalung, anting, gelang hingga cincin. Rose menata rambutnya setengah ke atas, setengah ke bawah dengan helaian rambut yang membingkai wajahnya.

Sebelumnya, dia tampil bak putri bergaya modern saat menghadiri peluncuran Vision & Virtuosity, Tiffany & Co. , di London, Inggris, Kamis 9 Juni 2022. Wanita berusia 25 tahun itu mengenakan gaun putih dengan cutout di bagian sisi tubuhnya hingga punggung dari koleksi Rokh. Gaun itu juga memiliki aksen volume dari paha hingga ke bawah.

Idola itu membagikan beberapa foto dirinya di dalam mobil dalam perjalanan ke acara tersebut. Seperti biasa, visualnya sempurna melengkapi tampilan dan membuatnya tampak seperti bintang film. Dia juga menunjukkan kotak hadiah dari Tiffany & Co. "Dear Rose, Terima kasih sudah datang ke acara ini. Sangat berharap untuk bertemu denganmu," bunyi isi kartu yang tertulis dari Stephane Lafay, Group Vice President Tiffany & Co. Asia Pasifik dan Jepang.

Rose melengkapi penampilannya dengan high heels pump hitam. Selain itu, dia juga mengenakan perhiasan senilai total 2,54 juta USD atau sekitar Rp 37, 9 miliar, termasuk kalung Jean Schlumberger Flower and Leaves , yang bernilai 2,27 juta USD atau sekitar Rp 33, 8 miliar.

TEMPO.CO , Jakarta - Rose Blackpink tampil memukau mengenakan perhiasan mahal di Blue Book Botanica High Jewelry Event Gala 2022 Tiffany & Co. di Tokyo, Jepang, Senin 12 September 2022. Sebagai duta merek perhiasan mewah itu, Rose tampil glamor dan elegan dalam balutan gaun putih off shoulder.

