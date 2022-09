Nikita Willy dan Indra Priawan Berbagi Tugas Mengasuh Anak, Tanpa Baby Sitter

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy kembali ke Indonesia setelah melahirkan anak pertamanya, Issa Xander Djokosoetono, April lalu di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dia dan suaminya, Indra Priawan, tengah menikmati peran baru mereka sebagai orang tua. Nikita dan Indra belum mau menggunakan jasa pengasuh atau baby sitter untuk membantu mereka dalam mengurus Issa dan memilih berbagi tugas.

Dalam video "Nikita Willy & Indra Quality Time Bareng Baby Issa di Jakarta" yang diunggah di di kanal youtube Nikita Willy Official, Ahad, 11 September 2022, pasangan tersebut menjelaskan alasan kenapa mereka belum mau menggunakan jasa nanny atau baby sitter.

"Sejauh ini belum ada baby sitter, mungkin karena kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan di LA kemarin. Cuma ada aku dan Indra, tapi waktu itu kan ada mamaku, dan mama Indra. Dan di sini juga ada mbak, jadi kayak misalkan cuci botol kita masih ada bantuan," kata Nikita.

Pasangan ini juga berbagi tugas untuk menjaga Issa. Di malam hari, Nikita bertugas menidurkan Issa, tetapi yang membacakan cerita adalah Indra. Untuk memandikan Issa, Nikita dibantu oleh asisten di rumahnya. Issa juga punya rutinitas jalan-jalan di taman bersama dengan salah satu dari orang tuanya.

Nikita dan Indra juga membiasakan untuk menyapa sang anak setiap pagi. "Pagi-pagi siapa yang bangun duluan antara aku sama Indra, kita greet him in the morning,” ucap Nikita.

Ia juga menjelaskan bahwa mereka bergantian dalam tugas menidurkan anak mereka di pagi atau siang hari. “Siapapun yang ada dirumah pasti ada yang nidurin dia buat nap, kalau aku lagi nggak ada ya Indra, kalau Indra lagi nggak ada ya aku," dia menambahkan.

Nikita Willy dan Indra Priawan juga menetapkan jadwal harian Issa untuk tidur dan bermain agar bisa disesuaikan dengan aktivitas mereka, seperti berolahraga, bekerja atau bahkan quality time bersama.

NADIA RAICHAN FITRIANUR





