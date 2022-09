Gaun Kate Middleton Muncul di Karpet Merah Emmy 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Perhatian dunia saat ini tertuju pada Inggris setelah wafatnya Ratu Elizabeth II. Penggemar fashion keluarga kerajaan Inggris mungkin akan mengalihkan perhatian sejenak ke Emmy Awards 2022, ketika gaun hijau Kate Middleton muncul di sana.

Aktris Caitlin Mehner, yang menikah dengan penulis/sutradara “Dopesick” Danny Strong, tampil di acara penghargaan 12 September dalam gaun hijau berkilauan Jenny Packham yang dikenakan Kate Middleton awal tahun ini.

Untuk momen Emmy-nya, Mehner, 38, menata rambut pirangnya dengan gelombang panjang dan longgar dan memakai lipstik merah klasik, tanpa perhiasan selain cincin koktail emas besar. Meski gaunnya sama, penampilan mereka terlihat berbeda.

Danny Strong dan Caitlin Mehner tiba di Primetime Emmy Awards ke-74 yang diadakan di Microsoft Theater di Los Angeles, AS, 12 September 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

Gaun detail ruffle berwarna zamrud itu disebut "Wonder Glitter". Gaun seharga US$5,025 atau sekitar Rp75 juta itu menjadi sorotan saat Karibia Pangeran dan Putri Wales yang baru. Kate mengenakan gaun itu untuk makan malam formal di Kingston, Jamaika, musim semi ini.

Gaun tersebut menampilkan garis leher off-the-shoulder dengan aksen ruffle, dihiasi dengan kristal di garis leher, korset, dan roknya yang panjang.

Perhiasan Ratu Elizabeth II menjadi sorotan pada penampilan Kate. Kate yang juga bergelar Duchess of Cornwall saat itu menata rambutnya dalam tatanan elegan untuk memamerkan anting-anting rumbai zamrud dan berlian mendiang Ratu Elizabeth II yang sangat besar.

Ibu tiga anak itu juga menambahkan gelang Ratu Elizabeth yang serasi dan menyematkan Royal Family Order of Queen Elizabeth II dan Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order pada gaunnya, membuat penampilannya tambah glamor.

Baik dipakai aktris Caitlin Mehner atau Kate Middleton, gaun ini adalah salah satu busana yang memukau untuk segala kesempatan.

PAGESIX

Baca juga: Alasan Kate Middleton dan Pangeran William Tak Berpegangan Tangan di Tempat Umum

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.