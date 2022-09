Selena Gomez Anggun Bergaun Putih di Emmy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez tampil mencuri perhatian di karpet merah Emmy Awards 2002. Penyanyi dan aktris itu mengenakan gaun berleher tinggi manik-manik dari Celine. Dia juga mengenakan sepatu metalik dan perhiasan besar - termasuk anting rumbai hijau. Sebagai sentuhan akhir, nail art selebriti Tom Bachik memberinya manikur "ilusi zamrud".

Untuk melengkapi siluet gaun itu, rambutnya di updo oleh hairstylist Marissa Marino menggunakan produk Moroccanoil. "Kami menginginkan sesuatu yang up dan ramping untuk melengkapi garis leher tinggi pada gaun putihnya sambil tetap memiliki volume di bagian depan," kata Marino kepada PEOPLE. "Itu selalu merupakan proses kolaboratif, yang bagus untuk menggabungkan semua ide kami bersama untuk mendapatkan produk akhir."

Gomez,mungkin telah diabaikan untuk nominasinya sendiri, tetapi tim Only Murders in the Building-nya masih mendapatkan jumlah nominasi yang mengesankan di Emmy Awards tahun ini. Serial Hulu itu dinominasikan untuk serial komedi, beberapa penghargaan di balik layar dan penghargaan akting untuk anggota pemeran.

Gomez memerankan tokoh Mabel dalam serial yang menyelesaikan musim keduanya awal musim panas ini. Final, yang menemukan trio detektif - Gomez's Mabel, Short's Oliver dan Martin's Charles - memecahkan misteri lagi, mengatur musim ketiga pertunjukan, yang telah diberi lampu hijau.

Co-creator serial dan produser eksekutif John Hoffman secara eksklusif mengungkapkan kepada People bagaimana tim berhasil menarik pengungkapan pembunuh utama (dengan cameo selebriti besar). "Final ini adalah salah satu episode favorit saya yang telah kami lakukan - karena semua orang terlibat dalam setiap aspek, sangat brilian," kata Hoffman. "Dan rasanya, seperti pertunjukan kami, seperti kegilaan klasik 'klasik bertemu modern' yang mudah-mudahan memberikan putaran baru, dan anggukan penuh kasih sayang, akhir tipe Agatha Christie yang tepat untuk sebuah misteri."

Selena Gomez merayakan ulang tahunnya ke-30 bersama teman terdekatnya. Dia mengenakan gaun persik pucat halus dari Versace, yang menampilkan lengan pendek dan tulle halus yang menutupi garis leher dan korset. Gaun itu juga termasuk manik-manik, detail tipis di sepanjang celah setinggi pahanya, dan Gomez melengkapi tampilannya dengan anting-anting melingkar dan gaya rambut setengah ke atas. Di laman Instagram-nya, dia berterima kasih kepada merek mewah Italia, serta stylist Kate Young dan Lauren Jeworski, penata rias Hung Vanngo, penata rambut Marissa Marino dan seniman kuku Tom Bachik karena membawa melihat ke kehidupan.

