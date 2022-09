Kostum Halloween Heidi Klum Tahun Ini Lebih Banyak Prostetik

TEMPO.CO, Jakarta - Heidi Klum dikenal sebagai Ratu Halloween. Baru-baru ini dia memberikan petunjul tentang kostum Halloween tahun ini, saat berjalan di karpet merah The Daily Front Row Fashion Media Awards pada Sabtu, 10 September 2022.

"Saya rasa saya tidak pernah merasa sesak seperti yang akan saya rasakan malam itu," kata wanita 49 tahun itu. "Saya punya sesuatu tentang perasaan sesak."

Bintang Making the Cut menambahkan kekhawatiran tentang kostumnya, "Terutama jika saya terlalu banyak menempel dan tidak bisa melepasnya," kata Klum sebelum pesta besar, "Jadi saya harus benar-benar melewatinya. "

Model itu kemudian membandingkan pakaian tahun ini dengan kostum yang ia kenakan pada tahun 2015, di mana ia terkenal berpakaian sebagai bom kartun ikonik dari Who Framed Roger Rabbit tahun 1988. "Untuk Jessica Rabbit, saya memiliki begitu banyak [prostetik]," kata Klum sambil bercanda menambahkan, "Karena saya yang dulu. Saya tidak pernah memiliki prostetik sebanyak yang saya miliki saat ini."

Terlepas dari kreasinya yang hampir identik dengan istri manusia toon Roger, Klum menjelaskan bahwa prostetik yang digunakan pada tahun ini terlihat pucat dibandingkan dengan kostum di masa lalu. Dia menekankan bahwa datang waktu pesta, dia harus seratus persen berkomitmen. "Ketika Anda memakainya, Anda tidak bisa seperti, 'Oh, ini wig dan lepaskan,'" jelasnya. "Tidak bisa melepas apa pun. Itu dilem."

Kostum Halloween 2018 Heidi Klum dan Tom Kaulitz. Mereka tampil meniru Fiona dan Shrek. Instagram/@heidiklum

Klum pertama kali menggoda rencana kostum Halloween-nya pada bulan Juni. Dia mengunggah video Instagram yang menunjukkan suasana di belakang layar tentang proses persiapannya.

Video hitam-putih itu menunjukkan model itu duduk diam di kursi sementara seorang pria muncul untuk memindai tubuhnya. Dia juga melakukan beberapa gerakan seperti balerina di akhir video, sementara "This is Halloween" — dari hit klasik dari The Nightmare Before Christmas — diputar di latar belakang.

Sejak memulai pesta Halloween tahunannya pada tahun 2001 — di mana ia berdandan sebagai Lady Godiva — juri America's Got Talent telah membuat katalog kostum yang menghentikan pertunjukan selama bertahun-tahun. Dari penampilan Cadaver 2011 yang realistis hingga buasana Putri Fiona 2018, Heidi Klum selalu membawa kostum Halloween semakin kreatif. Teman-teman Klum yang terkenal juga ikut bersenang-senang dengan tamu sebelumnya termasuk Drew Barrymore, Lupita Nyong'o, Owen Wilson, Bella Hadid, Paris Hilton dan banyak lagi.

