Song Hye Kyo hingga Kim Karadshian Hadiri Perayaan 25 Tahun Tas Baguette Fendi

TEMPO.CO, Jakarta - Fendi merayakan ulang tahun ke-25 tas tangan ikoniknya, Baguette, dalam sebuah peragaan di New York Fashion Week, Jumat, 9 September 2022. Merek mewah Italia itu memulai debutnya bukan hanya satu tetapi tiga kolaborasi di runway, dengan Silvia Venturini Fendi dan Kim Jones yang mengarahkan koleksi khusus, dan Marc Jacobs yang mengnhadirkan koleksi khusus dan gaya Baguette Sarah Jessica Parker di Sex and The City.

Peragaan tersebut dihadiri beberapa selebritas, termasuk Song Hye Kyo dan Lee Min Ho. Mereka duduk di barisan depan bersama dengan beberapa selebritas Hollywood. Dibalut Fendi head-to-toe, Hye Kyo terlihat duduk bersama model dan perancang busana Brasil Sasha Meneghel. Merek fashion mewah tersebut menunjuk Min Ho dan Hye Kyo sebagai duta merek.

Baguette merupakan signature bag yang dirancang oleh Silvia Venturini Fendi pada 1997. Sekarang, seri ini dihadirkan dalam rangkaian warna, pola, dan detail yang beragam.

Dalam peragaan, Fendi menampilkan beberapa di antaranya, termasuk baguette fanny pack, baguette clutch, baguette backpack, baguette bracelet, baguette necklace, baguette keychain, dan baguette belt.

Kim Kardashian hadir dalam acara tersebut mengenakan gaun Fendi ketat dan berkilau. Dia duduk di sebelah Sarah Jessica Parker, yang datang dengan mengenakan blus kancing kerah kotak-kotak dengan lengan yang dramatis, dikoordinasikan denganslip skirt dengan keliman hijau dan sepatu pumps satin yang serasi dari koleksi SJP by Sarah Jessica Parker miliknya.

Kedua fashionista memiliki ikatan yang kuat dengan merek Fendi. Tahun lalu Kim berkolaborasi dengan label tersebut pada koleksi kapsul mereknya, Skims. Lini ini termasuk bodysuits monogram, gaun body-con, dan celana ketat.

Adapun Parker yang memerankan Carrie Bradshaw di serial Sex and The City terkenal membawa beberapa tas Fendi Baguette dalam beberapa episode. Dalam satu adegan perampokan yang sangat berkesan dari episode 2000, Carrie terlihat ditodong senjata dan meminta tasnya, yang dia jawab, "Ini Baguette."

Selebriti lain yang hadir dalam acara Fendi termasuk sahabat Kim LaLa Anthony, Naomi Watts, Winnie Harlow, Lori Harvey, Chloe Bailey, Maude Apatow, dan Shay Mitchell, serta ikon supermodel tahun 90-an Kate Moss, Christy Turlington, Shalom Harlow, dan Amber Valletta.

