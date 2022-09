Anak-anak Pangeran William dan Kate Middleton Punya Nama Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Ketiga anak Pangeran William dan Kare Middleton, Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis memiliki nama keluarga baru.

Pada hari Jumat, 9 September 2022, Raja Charles III berbicara kepada Inggris untuk pertama kalinya sejak Ratu Elizabeth II meninggal pada usia 96 tahun, Kamis, 8 September 2022. Dalam pidatonya, raja baru Inggris berusia 73 tahun itu mengatakan bahwa Pangeran William, 40, dan Kate Middleton, 40, telah mewarisi gelar Pangeran dan Putri Wales.

Ketiga anak mereka, yang sekarang menjadi pewaris takhta kedua, ketiga, dan keempat, berubah dari Pangeran dan Putri Cambridge menjadi Pangeran dan Putri Wales. Oleh karena itu, mereka sekarang menjadi Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales, dan Prince Louis of Wales.

Anak-anak itu sebelumnya dikenal sebagai George Cambridge, Charlotte Cambridge dan Louis Cambridge di sekolah. Sekarang mereka akan dikenal oleh teman dan guru mereka sebagai George Wales, Charlotte Wales, dan Louis Wales.

Perubahan terjadi ketika ketiga saudara kandung mulai di sekolah baru mereka, Lambrook, minggu ini setelah keluarga mereka pindah dari London pada musim panas. Keluarga beranggota lima orang itu sekarang tinggal di Adelaide Cottage di Windsor.

"Hari ini, saya bangga mengangkatnya sebagai Pangeran Wales, Tywysog Cymru, negara yang gelarnya sangat saya sanjung selama hidup dan tugas saya," kata Raja Charles dalam pidatonya. "Dengan Catherine di sampingnya, Pangeran dan Putri Wales kita yang baru, saya tahu, akan terus menginspirasi dan memimpin percakapan nasional kita, membantu membawa kaum marginal ke titik pusat di mana bantuan vital dapat diberikan."

Saat William dan Kate memiliki gelar baru mereka, seorang sumber kerajaan mengatakan bahwa pasangan itu fokus untuk memperdalam kepercayaan dan rasa hormat orang-orang Wales.

"Pangeran dan Putri Wales akan mendekati peran mereka dengan cara yang sederhana dan rendah hati seperti yang mereka lakukan sebelumnya," tambah sumber tersebut.

Saat Kate Middleton mengambil gelar Putri Wales, yang pernah dipegang oleh ibu William, mendiang Putri Diana, sebuah sumber kerajaan mengatakan bahwa Putri Wales yang baru menghargai sejarah yang terkait dengan peran ini tetapi dia ingin menciptakan jalannya sendiri di masa depan.

Menurut garis suksesi kerajaan, Charles naik takhta, diikuti William, yang sekarang akan diikuti George, 9. Berikutnya adalah Charlotte yang berusia 7 tahun, diikuti oleh saudara bungsu Louis, 4. Pangeran Harry menjadi kelima dalam garis takhta.

Tempat Charlotte di garis kerajaan adalah karena undang-undang suksesi 2013 yang memungkinkan mahkota diwariskan berdasarkan urutan kelahiran tanpa memandang jenis kelamin. Sampai saat itu, aturan suksesi menyatakan bahwa mahkota akan diberikan kepada ahli waris laki-laki tertua dan hanya kepada ahli waris perempuan ketika tidak ada ahli waris laki-laki lainnya.

"Itu mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi ini adalah kemenangan besar untuk kesetaraan," kata Pangeran William sebelumnya tentang amandemen tersebut.

