Cerita di Balik Gaya Rambut Ikonik Ratu Elizabeth II yang Selalu Simetris

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun di kastil Balmoral, Skotlandia, Kamis 08 September 2022. Sebelum kepergiannya, penguasa kerajaan Inggris terlama itu sempat mendapatkan pengawasan medis.

Semasa hidupnya Ratu Elizabeth dikenal dengan gaya rambut dan busananya yang ikonik. Ratu sangat menghindari memakai busana yang sama di depan publik, Elizabeth Holmes dalam bukunya yang berjudul "HRH: So Many Thoughts on Royal Style," mengatakan semua pakaian yang dikenakan oleh Ratu akan dicatat, dan pemakaiannya sengaja diberi jarak sehingga tidak mungkin melihat orang akan melihat Ratu mengenakan pakaian yang sama dalam waktu yang berbeda.

“Setelah dua atau tiga acara publik, desain dari baju Ratu akan direvisi menjadi desain baru atau akan digunakan di hari libur atau pertemuan pribadi Ratu,” tulis Holmes dalam bukunya.

Norman Hartnell, salah satu perancang busana Ratu Elizabeth II mengatakan bahwa ia sengaja merancang pakaian Ratu dengan sederhana. Meskipun tidak sering menyimpang dari siluet tradisionalnya, Ratu cenderung mengenakan kain berwarna ya menarik disertai pola, di saat banyak bangsawan cenderung menyukai warna solid. Ratu juga sering menggunakan topi untuk pelengkap dari busana yang ia kenakan.

Selain gaya busana, gaya rambut Ratu Elizabeth II juga memiliki ciri khas. Rambut aslinya tampak sangat ikal, dan dia mempertahankan gaya terstruktur selaam bertahun-tahun. Dia mulai berhenti mengecat rambut pada tahun 1990 dan panjang pendek rambutnya tampak berbeda-beda. Seiring bertambahnya usia sang Ratu, dia memilih rambut yang lebih pendek dengan dua ikal yang menonjol di bagian depan rambutnya.

Gaya ini berkat penata rambutnya yang setia selama 23 tahun, Scot Ian Carmichael, yang mengujungi Istana Buckingham atau Kastil Windsor setidaknya sekali seminggu. Menurut jurnalis Dame Esther Rantzen yang sempat bertemu penata rambut Ratu, mengatakan, bahwa Ratu suka dan bersikeras rambutnya sepenuhnya simetris. "Rambutnya harus terlihat sama dari satu profil dan kemudian ke profil lainnya, sehingga dari sisi mana pun orang melihatnya, rambutnya selalu terlihat persis sama," ujarnya.

Namun, selama beberapa bulan pertama pandemi dan aturan lockdown yang ketat, Ratu Elizabeth dilaporkan menata rambutnya sendiri. “Sang Ratu telah menata rambutnya sendiri selama bertahun-tahun di Balmoral selama liburan musim panasnya dan dia sudah terbiasa dengan itu. Dia mencuci, mengeringkan, dan memasangnya sendiri - dan dia sangat ahli dalam hal itu," ujar seorang sumber kepada The Sun, menambahjan penata rias Ratu Angela Kelly juga ikut membantu menata rambutnya.

Awal Juni 2022, Ratu Elizabeth II terlihat mengganti gaya rambutnya menjadi lebih pendek setelah perayaan Platinum Jubilee-nya. Rambut bagian belakang dan samping terlihat lebih pendek.

NADIA RAICHAN FITRIANUR | INSIDER | EXPRESS

