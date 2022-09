Facial Wash YOU Amino Low pH Cleansing Mousse yang Aman untuk Kulit Sensitif

INFO CANTIK – Rutinitas di luar rumah membuat kulit menjadi kusam dan kering, sehingga penting membersihkan kulit wajah yang menghidrasi dan menyegarkan. Tak hanya itu, faktor internal seperti gaya hidup yang tidak sehat, ditambah faktor eksternal seperti paparan polusi, sinar matahari, pendingin udara (AC), serta radikal bebas dapat menyebabkan kulit mudah stres.

Selain itu, kurangnya memperhatikan kesehatan kulit utamanya bagi mereka yang memiliki jenis kulit sensitif agar tidak mudah rentan rusak. Padahal sangat penting untuk menjaga kondisi kulit tetap sehat, lembab, dan bercahaya. Lalu bagaimana merawat kulit sensitif agar tetap sehat dan terhidrasi optimal?

Salah satu cara yaitu dengan banyak mengonsumsi air sesuai kebutuhan tubuh. Asupan air yang cukup tentu mampu menghidrasi kulit, sehingga meningkatkan tampilan kulit. Perlu juga rutin membersihkan wajah dari makeup, debu, dan polusi. Karena membersihkan wajah merupakan langkah-langkah penting untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan produk yang dapat memberikan hidrasi bagi kulit dan menjaga kelembaban alami kulit, serta memiliki kandungan Amino Acid Complex. Salah satu produk yang memiliki kandungan itu yakni YOU Amino Low pH Cleansing Mousse.

Dengan kandungan produk dari Y.O.U Beauty ini, Amino Acid Complex tak hanya mampu mengangkat kotoran, tapi memberikan sensasi segar dengan efek ekstra menenangkan, termasuk pada kulit yang sensitif. Produk ini juga efektif mengangkat kotoran pada kulit wajah tanpa membuat kulit kering.

Sementara itu, mengingat Indonesia merupakan daerah tropis dengan cuaca yang cenderung panas, gunakan produk perawatan kulit yang memiliki Amino Low pH untuk kulit yang sensitif. Kandungan itu terdapat di YOU Amino Low pH Cleansing Mousse yang mampu memperkuat skin barrier dan memiliki formula ekstra menenangkan kulit wajah. YOU Amino Low pH Cleansing Mousse pun aman untuk digunakan sehari-hari.

Gunakan juga perawatan kulit yang mampu membersihkan wajah secara menyeluruh sekaligus menghidrasi dan menutrisi kulit, tanpa membuat kulit terasa kencang setelah mencuci muka. Dengan produk bertekstur foamy yang mampu menghilangkan minyak berlebih, sekaligus mampu membersihkan makeup ringan (daily makeup), YOU Amino Low pH Cleansing Mousse pun merawat kulit sensitif jadi maksimal.

YOU Beauty, brand kecantikan lokal dari HEBE Beauty Group telah berinovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif yang menyerap kebaikan alam. Melalui YOU Amino Low pH Cleansing Mousse, kulit pun menjadi sehat, bersih, lembab, bercahaya, dan terhidrasi. Termasuk bagi yang memiliki kulit sensitif. Lahirnya produk bernama YOU Amino Low pH Cleansing Mousse ini merupakan terobosan inovatif dari perpaduan bahan alami dan teknologi terkini untuk kecantikan yang lebih lama.

Tak hanya mampu membersihkan wajah, facial wash persembahan dari YOU Beauty dapat memberikan sensasi segar dengan efek ekstra menenangkan. Diformulasikan dengan 28 persen Amino Acid Complex, 5X Ceramides untuk memperkuat perisai pelindung kulit dan mengunci kelembaban kulit, dan Korean Centella Asiatica untuk membantu menjaga kelembaban kulit dan formula pH rendah membantu menjaga kesehatan kulit.

Dengan tekstur yang foamy YOU Amino Low pH Cleansing Mousse tentu dapat memperkuat skin barrier, dan memiliki formula ekstra menenangkan kulit wajah dan cocok untuk kulit sensitif. Selain itu, mampu membersihkan wajah secara menyeluruh, menghilangkan minyak berlebih menghapus makeup, sekaligus menghidrasi dan menutrisi kulit. Produk ini juga terbukti aman bagi kulit sensitif, 100 persen no harm, telah tersertifikasi oleh BPOM sehingga sangat aman digunakan.

Cara menggunakannya pun mudah. Cukup oleskan 1-2 pompa ke tangan, kemudian pijat lembut ke wajah yang lembab dengan gerakan melingkar dan bilas secara menyeluruh. Untuk mendapatkan kulit yang segar, bersih dan lembut kenyal terjaga kelembabannya, gunakan setiap hari pada pagi dan malam hari.

YOU Amino Low pH Cleansing Mousse sudah bisa didapatkan langsung di toko-toko yang bekerja sama dengan YOU, Tiktok Shop, dan e-commerce official store YOU di Shopee, Lazada, Tokopedia atau toko kecantikan terdekat seharga Rp115.000. (*)