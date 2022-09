3 Bahan Aktif ABC untuk Mengatasi Kulit Terpapar Sinar Matahari

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak peduli seberapa rajin Anda memakai tabir surya, paparan sinar matahari mungkin membuat kulit Anda sedikit lebih buruk Dokter kulit Brian Hibler mengatakan paparan sinar matahari selama bulan-bulan musim panas dapat menyebabkan peningkatan kemerahan, bintik-bintik matahari, garis-garis halus, dan tanda-tanda kerusakan akibat sinar matahari lainnya. Dan itu hanya efek yang langsung terlihat.

"Beberapa kerusakan akibat sinar matahari berada pada tingkat sel dan tidak mudah terlihat, tetapi terakumulasi selama bertahun-tahun dan dapat bermanifestasi sebagai hilangnya elastisitas, hilangnya volume, kerutan dalam, pembuluh darah pecah, dan hiperpigmentasi berbintik-bintik," tambahnya.

Jelas, aplikasi tabir surya secara teratur penting untuk menghindari semua masalah ini — terutama karena 90 persen tanda penuaan yang terlihat berasal dari paparan sinar UV yang tidak terlindungi menurut dokter kulit Mona A. Gohara. Tapi, selain memakai tabir surya atau pelindung dari sinar matahari, ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kerusakan yang sudah terjadi. Menurut para ahli memerangi efek yang terlihat dari paparan sinar UV semudah "A, B, C."

Berikut ini bahan aktif yang untuk mengatasi kerusakan kulit akibat sinar matahari

1. Vitamin A (alias retinoid)

Retinoid—yang berasal dari vitamin A—dikenal sebagai salah satu bahan terbaik untuk memerangi efek kerusakan akibat sinar matahari. "Itu diubah menjadi asam retinoat dalam tubuh, dan memiliki sejumlah manfaat untuk kulit, termasuk meningkatkan sintesis kolagen, efek antioksidan dan anti-inflamasi untuk memperbaiki kerusakan akibat sinar matahari, dan meningkatkan pergantian sel yang memberikan tekstur dan warna kulit yang lebih baik," kata Dr. Hibler. Terlebih lagi, retinoid dapat mengurangi kecenderungan sel dan puing-puing keratin untuk menggumpal dan menyumbat pori-pori, yang dapat membantu membersihkan jerawat di akhir musim panas.

Pada dasarnya, retinoid dapat melakukan semuanya—dan membuat kulit Anda mulus dalam prosesnya. "Itu adalah pembangun kolagen klasik, karena mereka meningkatkan produksi kolagen dan mengurangi kerusakan kolagen," tambah Dr. Gohara, menyebut retinol sebagai satu-satunya bahan yang dia inginkan jika dia terdampar di pulau terpencil. "Retinoid meratakan warna kulit, membantu mencegah jerawat, dan memudarkan bekas jerawat. Mereka adalah yang terbaik dalam memudarkan dan mencegah garis-garis halus."

Satu hal yang perlu diperhatikan: Jika kulit Anda sensitif, dokter kulit Hadley King, merekomendasikan bakuchiol sebagai pengganti retinoid. Penelitian telah menunjukkan bahwa alternatif alami yang lebih lembut ini dapat mengurangi kerusakan akibat sinar matahari seperti halnya retinol, dan dapat memperbaiki tampilan garis-garis halus dan kerutan serta elastisitas dan pigmentasi kulit—yang berarti akan memberikan hasil yang sama seperti vitamin A tanpa vitamin A. iritasi. "Bakuchiol tampaknya mengaktifkan gen yang mengatur produksi kolagen dan elastin—yang sama yang diaktifkan oleh retinol," kata Dr. King. "Dan tampaknya tidak mengiritasi dan memerahkan kulit seperti yang sering dilakukan retinol, jadi tampaknya ini adalah pilihan yang lebih lembut."

2. Vitamin B3 (alias niacinamide)

Selanjutnya, dalam urutan abjad: vitamin B3, atau dikenal sebagai niacinamide. “Niacinamide adalah antioksidan dengan efek mencerahkan yang dapat membantu memudarkan bintik hitam akibat sinar matahari,” kata Dr. Hibler, menambahkan bahwa itu juga dapat mengurangi kemerahan dan noda.

Dan tidak hanya itu yang bisa dilakukan oleh bahan serbaguna ini. "Dalam beberapa penelitian telah ditunjukkan untuk mengurangi tanda-tanda penuaan kulit, terutama warna dan tekstur kulit," kata Dr. King, yang menyukai bahan untuk mengobati hiperpigmentasi. "Ini juga meningkatkan produksi ceramide kulit, yang membantu memperkuat penghalang kulit, mencegah hilangnya kelembaban."

3. Vitamin C

“Vitamin C adalah antioksidan kuat, yang membantu menetralisir radikal bebas,” jelas Dr. Gohara. “Radikal bebas adalah partikel kimia sial yang berasal dari sinar UV dan polusi. Itu mendatangkan malapetaka kosmetik pada kulit, dan dapat berkontribusi pada pembentukan kanker kulit. Ini adalah salah satu antioksidan paling kuat; ini membantu membangun kolagen, meratakan warna kulit, mengurangi garis-garis halus dan kerutan, dan lain-lain."

Vitamin C tidak hanya meminimalkan efek yang terlihat dari paparan sinar matahari di masa lalu, tetapi juga dapat mencegah terjadinya kerusakan di masa depan. “Penelitian telah menunjukkan bahwa vitamin C efektif dalam melindungi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV, dan juga memiliki kegunaan dalam pengobatan photodamage,” kata Dr. King “Photodamage dapat membuat perubahan warna gelap dan bintik-bintik gelap, oleh karena itu vitamin C dapat membantu mencegah dan mencerahkan bintik-bintik gelap akibat kerusakan UV.”

WELL+GOOD

