Michael Kors Luncurkan Layanan Personalisasi dengan Inisial Nama pada Tas

TEMPO.CO, Jakarta - Michael Kors meluncurkan kampanye global MK MY WAY di Indonesia pada September hingga Oktober 2022. Peluncuran program ini dilangsungkan pekan lalu di Senayan City, Jakarta.

MK MY WAY merupakan pengalaman baru berupa layanan personalisasi yang diberikan kepada para pelanggan merek tas asal New York, Amerika Serikat, tersebut. Dengan layanan ini, konsumen dapat menambahkan inisial mereka yang teridir dari dua huruf sebagai logo print pada signature bags yang dipilih.

Para konsumen juga dibebaskan untuk memilih warna yang akan diukir pada tas mereka. Tujuannya adalah memberikan kesan yang lebih personal dan eksklusif pada tas koleksi mereka.

Desain ilustrasi untuk inisial alfabet tersebut terinspirasi dari salah satu elemen motif batik Kawung. Adapun ilustrasi pada tas ini dibuat menggunakan material cat

dari Angelus Paints, sebuah merek cat dari California yang sering digunakan

untuk kustomisasi barang mewah.

Untuk kampanye ini, Michael Kors menggaet aktris sekaligus model Luna Maya sebagai duta. Dalam kampanye ini, Luna Maya mengenakan Signature Bag dalam berbagai ukuran dan gaya karakter yang dapat dikenakan untuk berbagai kesempatan. Selain Luna Maya, MK MY WAY juga dihadiri banyak tokoh publik dengan berbagai karakter personal dan gaya mereka, termasuk Caitlin Halderman, Dara Warganegara, dan Ayushita.

Selama kampanye, Michael Kors mengadakan live painting untuk menunjukkan proses personalisasi secara langsung kepada konsumen, di setiap akhir pekan. Acara akan diselenggarakan di 3 pusat perbelanjaan besar yang ada di Indonesia, Senayan City untuk periode 1-8 September, Kota Kasablanka 9-25 September, dan Tunjungan Plaza untuk 1-16 Oktober 2022.

NADIA RAICHAN FITRIANUR

Baca juga: Luna Maya Bergaya Monokrom saat Hadiri Acara Michael Kors

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.