Julia Roberts Cerita Syuting Film Usai 4 Tahun Hiatus Waktu Terlama Jauh dari Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Julia Roberts mengungkapkan perasaannya tentang kembali berakting setelah absen empat tahun. Dia juga berbicara tentang membuatnya kembali berakting sekarang karena ketiga anaknya, Henry, dan si kembar Phinneas dan Hazel, dari pernikahannya dengan suaminya Danny Moder, semuanya remaja.

"Saya hanya menerima semuanya apa adanya," Roberts menjelaskan kepada The New York Times bersama George Clooney tentang film mendatang mereka Ticket to Paradise, seperti dilansir dari laman People. "Saya mencoba untuk menjadi super hadir dan tidak berencana, dan saya tidak memiliki pekerjaan akting yang akan datang. Kembali ke rutinitas terasa sangat menyenangkan. Dan saya senang berada di rumah, saya senang menjadi seorang ibu."

Aktris 54 tahun itu juga menceritakan tantang syuting selama pandemi. "Berada di Australia [untuk syuting benar-benar menantang karena semua peraturan Covid, dan saya pikir ini adalah bukti nyata persahabatan dan lingkungan kreatif tempat kami berada yang tidak lebih sulit, karena saya tidak dibangun untuk itu. menjadi satu orang lagi. Hanya saja tidak ada dalam data seluler saya," katanya.

Di tempat lain dalam wawancara, aktris Notting Hill berbicara tentang bersyukur telah menghabiskan waktu bersama Clooney, istrinya Amal, dan anak kembar mereka Alexander dan Ella, selama pembuatan film Ticket to Paradise di Australia.

"The Clooneys menyelamatkan saya dari kesepian dan keputusasaan total. Kami berada dalam gelembung, dan itu adalah waktu terlama yang pernah saya jauhi dari keluarga saya," ungkapnya. "Saya tidak berpikir saya telah menghabiskan banyak waktu sendirian sejak saya berusia 25 tahun."

Clooney mencatat ketika keluarga Roberts datang berkunjung, mereka harus terbang ke Sydney dan dikarantina sendiri selama dua minggu sebelum dia bisa melihat mereka.

November lalu, Julia Roberts, memposting foto lama yang langka dan menggemaskan di Instagram tentang anak kembarnya dalam perayaan ulang tahun ke-17 mereka. Dia memberi keterangan foto yang menampilkan dia meringkuk dengan anak kembarnya saat masih bayi, "17 tahun termanis dalam hidup. Postingan tersebut menarik perhatian keponakan sang bintang, Emma Roberts, yang menunjukkan cinta si kembar di bagian komentar dengan tiga emoji hati merah.

