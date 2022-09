Aespa Ditunjuk Jadi Duta Global Chopard Pancarkan Kekuatan Bintang

Tersedia dalam bentuk kalung, gelang rantai, cincin, dan anting-anting berdasarkan prinsip satu hati, baik dalam mawar 18 karat atau emas putih, inti dari setiap perhiasan My Happy Hearts hadir dalam warna Carnelian, versi mutiara atau versi set berlian; sementara cincin dan anting juga tersedia dengan berlian menari. Bentuk hati, berlian yang berputar bebas, dan batu hias semuanya adalah kode Chopard yang ikonik, menampilkan pertunjukan yang semarak dan kuat. Carnelian memunculkan bidang simbolis yang penuh gairah dan pijar, sementara mutiara yang murni, halus, dan berwarna-warni membungkus semangat dalam kehadiran yang menenangkan.

Koleksi terbaru Chopard , My Happy Heart, menghadirkan perhiasan yang menempel di kulit seperti pakaian dalam yang intim dan halus. Koleksi perhiasan berlian meminjam kode desainnya yang paling terkenal, hati dan berlian yang menari , dari kreasi legendaris Maison, dimainkan dalam proporsi baru dalam konstelasi hati mungil yang dapat dipakai sendiri atau ditumpuk sebagai aksesori bergaya.

Gaya Beyonce Pakai Koleksi Khusus Tiffany & Co. untuk Kampanye Lose Yourself in Love

Beyonce mengenakan sepotong dari koleksi Tiffany HardWear yang dibuat khusus untuk kampanye

