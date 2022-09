Gaya Beyonce Pakai Koleksi Khusus Tiffany & Co. untuk Kampanye Lose Yourself in Love

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merilis album solo ketujuh, Renaissance, Beyonce akan membintangi kampanye terbaru Tiffany & Co., “Lose Yourself in Love,” yang semuanya tentang merayakan individualitas, cinta, dan koneksi universal.

Sebagai duta lama untuk merek perhiasan, Beyonce mengatakan bahwa dia merasa terhormat untuk mengeksplorasi lebih dalam betapa indahnya hubungan. "Ketika kita benar-benar merayakan hubungan dan pentingnya cinta yang kita miliki untuk diri kita sendiri sebagai individu," katanya dalam pernyataan kepada ELLE.com.

Menurut Alexandre Arnault, wakil presiden produk dan komunikasi Tiffany & Co., kampanye ini merupakan eksplorasi kreativitas tanpa rasa takut. "Beyonce adalah inspirasi bagi banyak orang karena dia mewujudkan kualitas ini," kata Arnault dalam siaran pers. “Kami merasa terhormat untuk melanjutkan kemitraan kami untuk tahun kedua berturut-turut dan mengantarkan era baru cinta yang menarik.”

Artis pemenang Grammy ditampilkan mengenakan sepotong dari koleksi Tiffany HardWear, dibuat khusus untuk kampanye. Butuh lebih dari 40 jam untuk merakit dan memoles, dan termasuk tautan emas 18k tiga kali skala kalung tautan Tiffany HardWear yang ada. Dia juga mengenakan sejumlah busana high fashion yang mencakup trench coat logam, bodysuit hitam arsitektur, dan sepatu hak avant garde dengan turtleneck hitam dan topi raksasa.

Nanti musim gugur ini, sebuah film berdasarkan lagu hit terbaru Beyonce "Summer Renaissance" akan debut. Karya ini disutradarai oleh sutradara video musik pemenang Grammy Mark Romanek, dengan koreografi oleh artis nominasi Emmy Fatima Robinson.

Tiffany & Co. baru-baru ini meluncurkan platform dampak sosialnya, Tiffany Atrium, dan akan terus bermitra dengan Carters melalui Program About Love Scholarship Tiffany & Co., dibuat bekerja sama dengan BeyGOOD dan Shawn Carter Foundation. Tahun lalu, Tiffany & Co. menjanjikan USD 2 juta atau sekitar Rp 29,7 miliar dalam pendanaan beasiswa untuk siswa di bidang seni dan kreatif di Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) hingga 2024.

Sebelumnya, Beyonce menjadi orang pertama yang memakai kalung berlian termahal Tiffany & Co. saat menghadiri dan menjadi tuan rumah afterparty Oscar-nya bersama suaminya, Jay-Z, di Chateau Marmont di Los Angeles, California, setelah Academy Awards 2022, 27 Maret 2022. Kalung itu, yang dikenal sebagai The Historic 1939 World's Fair Necklace itu menampilkan lebih dari 80 karat Empire Diamond, dan merupakan perhiasan termahal yang pernah dibuat dan ditawarkan.

