Willow Smith Ungkap Alasan Mencukur Rambutnya Sejak Remaja

TEMPO.CO, Jakarta - Willow Smith mengingat kembali transformasi rambutnya di masa lalu. Nominasi Emmy Award itu merefleksikan keputusannya mencukur rambutnya pada awalnya dua tahun setelah debut single Whip My Hair dirilis pada 2010.

Membahas pilihan yang dibuat ketika dia berusia 11 tahun, Smith, mengatakan bahwa suka dia melihat silau pantulan cahay di kulit kepalanya. "Mencukur rambut saya mungkin adalah hal paling radikal yang saya lakukan atas nama kecantikan," tambah wanita 21 tahun itu kepada Glamour UK.

Smith mencatat sebagai wanita kulit hitam, ada banyak lapisan dalam hubungannya dengan pertumbuhan rambut dan kulitnya, yang telah menjadi kurva pembelajaran untuknya. "Bagaimanapun perasaan saya, saya suka melakukan itu. Saya tidak terlalu suka memikirkannya," katanya tentang preferensinya dalam gaya. "Saya suka bebas dengannya. Saya pikir menjadi diri sendiri terkadang radikal."

Putri Will Smith itu mengatakan dia harus mengagumi wanita kulit hitam cantik lainnya. "Hanya dengan melihat seseorang yang seperti saya, menjalani kebenaran mereka dan tidak membiarkan apa yang dikatakan masyarakat menghancurkan mereka. Saya pikir itu adalah [pengaruh] yang paling penting bagi saya sebagai seorang anak," tambahnya.

Juli lalu, Smith mencukur rambutnya di atas panggung selama penampilan pop-punk dari singlenya "Whip My Hair." Ini berfungsi sebagai kesimpulan klimaks untuk acara Facebook Live-nya Willow in Concert: Lately I Feel Everything, mempromosikan perilisan album studio keempatnya.

Dia sebelumnya dicukur kepalanya pada Maret 2020, sementara dia menghabiskan 24 jam di ruang kaca sebagai bagian dari instalasi seni pertunjukan di Geffen Contemporary di Museum of Contemporary Art Los Angeles. "Saya merasa seperti baru saja melepaskan banyak sejarah dan beban emosional," Smith kemudian menjelaskan pada sebuah episode dari Red Table Talk. "Enam, tujuh, tahun emosi, saya biarkan saja."

Setelah mencukur rambutnya untuk pertama kalinya pada tahun 2012, Smith mengatakan kepada People pada Juni 2019 bahwa itu adalah cara yang sempurna untuk memberontak. "Saya masih sangat muda, dan saya punya mimpi, tetapi yang benar-benar ingin saya lakukan adalah bernyanyi, dan saya tidak menyamakannya dengan semua bisnis dan stres yang akhirnya datang bersamanya," tambah Smith tentang ketenarannya yang tiba-tiba. di usia muda. "Saya hanya seperti, 'Whoa, ini bukan kehidupan yang saya inginkan.'"

Tahun lalu, aktris I Am Legend juga meyakinkan ibunya Jada Pinkett Smith bahwa botak itu indah. Ibu yang bangga itu meluncurkan kepalanya yang dicukur Juli lalu, berbagi foto penampilan barunya saat dia meringkuk di dekat putrinya. "Willow membuat saya melakukannya karena sudah waktunya untuk melepaskan TAPI ... usia 50-an saya akan diterangi secara Ilahi dengan hal ini," tulis Jada, dalam keterangan foto saat itu.

"Hadiah itu murni ketika diberikan dari hati kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, dan ketika kita tidak mengharapkan imbalan apa pun," tambah Willow Smith di Instagram.

