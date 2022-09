Avril Lavigne Raih Hollywood Walk of Fame Tampil Kasual Glam Pakai Hoodie

TEMPO.CO, Jakarta - Avril Lavigne mendapatkan bintang Hollywood Walk of Fame, California, Amerika Serikat, Rabu 30 Agustus 2022. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan penghormatan kepada akarnya dengan pakaiannya.

Wanita 37 tahun itu mengenakan setelan celana kotak-kotaknya dengan hoodie biru bertuliskan, "Skateboarding is not a crime". Tulisan seperti di kaus yang dia kenakan saat mengunjungi Hollywodd Walk of Fame sebagai turis ketika dia berusia 16 tahun.

“Pertama kali saya datang ke LA, itulah yang saya lakukan. Saya berjalan menyusuri strip dan melihat bintang,” katanya selama upacara penerimaan itu, seperti dikutip dari laman Variety. "Saya mengambil gambar, dan saya tidak ingat [dengan bintang mana] itu, tetapi saya mengenakan kaus yang bertuliskan 'Skateboarding is not a crime.'”

Sementara makeup-nya terlihat khas dengan riasan mata perak smokey eye dan nail art hitam, serta rambut panjang pirang dan oranye. Dia juga berpose dengan kolaborator Machine Gun Kelly dan tunangan Mod Sun di acara tersebut. Dengan gaya “Sk8er Boi” yang sebenarnya, dia bahkan menggunakan skateboard miliknya sendiri.

Musikus Avril Lavigne berpose dengan bintangnya saat pembukaan di Hollywood Walk of Fame, di Los Angeles, California, AS, 31 Agustus 2022. Dia menjadi selebriti penerima bintang ke-2.731. REUTERS/Mario Anzuoni

Sepanjang 20 tahun karier bermusiknya, Lavigne mengingatkan para wanita muda untuk benar-benar kuat di industri ini. "Anda berurusan dengan hal-hal hari ke hari. Ada banyak tekanan. Itu Anda — wajah Anda, nama Anda, citra Anda — jadi Anda harus benar-benar memiliki perasaan yang jelas tentang diri Anda dan mengikuti naluri Anda untuk menemukan kebahagiaan. Dan jadilah seotentik mungkin, karena saya pikir ketika Anda benar, saat itulah orang terhubung,” ujarnya.

Di usianya yang baru 37 tahun, Lavigne masih memiliki banyak hal yang ingin dia capai – di dalam musik dan di luarnya. Selain mengeluarkan album lain, yang katanya akan segera hadir, Lavigne sedang mengerjakan film berdasarkan hit ikoniknya “Sk8er Boi.” Sementara dia merahasiakan detailnya, dia mengatakan ada penulis-sutradara yang terlibat dalam proyek ini dan banyak dari teman-temannya yang cenderung bermusik akan membuat akting cemerlang.

Momen penganugerahan Avirl Lavigne datang tepat saat dia meluncurkan lini pakaian baru. Penyanyi Kanada ini berkolaborasi dengan Killstar di lini baru yang edgy, yang menawarkan harness gaya S&M, gaun bermotif kerangka, dan choker kawat berduri yang sempurna untuk kebangkitan modern ratu adegan MySpace. Bahkan ada koper berbentuk tengkorak permen karet merah muda untuk penggemar Lavigne yang suka bepergian - tetapi anehnya, tidak ada hoodies.

