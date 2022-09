Dewi Sandra Rilis Koleksi Baru Doa Lucia Series, Terinspirasi Arsitektur Andalusia

TEMPO.CO, Jakarta - Merek pakaian muslim Doa milik Dewi Sandra mengeluarkan koleksi baru yang bertema Lucia Series. Koleksi ini terinspirasi dari arsitektur eksterior dan sejarah Islam di Andalusia.

Dewi mengatakan, Doa sebelumnya mengambil inspirasi dari perempuan-perempuan yang berkarya di dunia Islam seperti Khadijah, Maryam, dan Aisyah. Kini dia mencoba membuat tema lain dengan inspirasi dari arsitektur.

"Pas kita ingin desain tentang arsitektur, Dewi waktu main ke Andalusia itu ingat one of the palaces itu Masya Allah dan kekayaan arsitektur Islami itu tinggi banget di sana," kata Dewi saat bertemu media di Jakarta, Kamis, 1 September 2022.

"Jadi memang kebetulan yang cocok sama series ini adalah Andalusia," lanjut dia.

Pada koleksi Lucia Series, Dewi Sandra tak terlalu banyak menggunakan warna karena ingin mengangkat kesederhanaan namun juga mampu menggambarkan kekayaan Islam. Warna dasar yang dipilih pun cenderung netral seperti hitam dan putih.

Dewi mengakui bahwa koleksi fashion muslim Lucia Series tidak mengikuti tren zaman sekarang yang sangat colorful atau yang dalam istilah kekinian disebut 'warna-warna kue'.

"Kenapa pakai warna-warna yang netral karena DOA sebenarnya salah satu brand yang unpredictable. Aku tidak suka mengikuti tren, kalau bisa sedikit main out of the box," ujar Dewi.

"Saya rasa, khususnya untuk end of the year ini warna gelap itu lucu untuk aku pribadi ya. Again, gak semuanya harus mengikuti tren. Kalau suka (warna) kue silakan, tapi selalu ada market yang menyukai warna gelap," sambungnya.

Lucia Series terdiri dari dress, atasan, dan scarf dengan motif eksterior gedung di Andalusia. Untuk bahan, Dewi mengatakan gamis koleksi tersebut menggunakan bahan crepe sedangkan scarf-nya dari voal ultrafine.

Dengan diluncurkannya Lucia Series, Dewi pun berharap DOA mampu menyebarkan keindahan dan kecantikan dari sejarah Islam di Andalusia.

"Setiap DOA mengeluarkan sesuatu, kita pasti kasih tahu ini loh Islam itu, secantik itu, seindah itu, sejarahnya banyak banget. Kadang kita enggak merasa bahwa Islam itu punya banyak hal yang bisa dipelajari dan dibanggakan," kata Dewi Sandra.

ANTARA

