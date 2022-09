4 Fakta Choi Soo Young yang Berperan Sebagai Perawat dalam If You Wish Upon Me

TEMPO.CO, Jakarta - If You Wish Upon Me adalah salah satu serial drama Korea populer saat ini. Drama yang diperankan Choi Soo Young dan Ji Chang Wook ini terinspirasi oleh sebuah organisasi nyata di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.

Ji Chang Wook berperan sebagai Yoon Gyeo Re, seorang pria yang telah didorong hingga batas kemampuannya oleh kehidupan yang sulit dan penuh perjuangan. Namun, ketika Yoon Gyeo Re akhirnya harus menjadi sukarelawan di rumah sakit, dia menemukan hidupnya berubah dengan cara yang tidak terduga sambil membantu mewujudkan keinginan pasien. Sedangkan Choi Soo Young berperan sebagai perawat rumah sakit rumah sakit Seo Yeon Joo.

Selain sebagai aktris, Choi Soo Young juga dikenal sebagai anggota girl group Girls Generation atau SNSD. Berkarier sejak usia muda, berikut ini beberapa fakta menarik tentang wanita kelahiran Korea Selatan, 10 Februari 1990, dikutip dari siaran pers Viu.

1. Mulai berkarir sejak usia 12 tahun

Soo Young awalnya ditemukan melalui audisi terbuka yang diselenggarakan oleh SM Entertainment ketika dia masih di kelas lima. Dia kemudian menjadi juara pertama di Korea-Japan Ultra Idol Duo Audition 2002 dan memulai debutnya di Jepang sebagai anggota Route 0. Setelah 3 single kamudian grup ini bubar dan Soo Young kembali berada di bawah SM Entertainment dan akhirnya memulai debut di Korea Selatan sebagai anggota girl grup SNSD pada Agustus 2007.

2. Baru mendapatkan leading role di tahun 2012

Walaupun sudah memulai karirnya pada tahun 2002, Choi Soo Yiung baru mendapatkan pekerjaan akting sebagai pemeran utama di tahun 2012 melalui drama rumah sakit The Third Hospital. Dua tahun kemudian, dia memenangkan penghargaan "Aktris Terbaik dalam Miniseri" di MBC Drama Awards 2014 dan "Excellence Award untuk Aktris" di Korea Drama Awards 2015. Setelah itu, karirnya terus meroket, baik dalam dunia akting, maupun dalam dunia musik.

3. Menjalin hubungan dengan aktor Jung Kyung Ho

Bukan berita baru kalau Choi Soo Young sudah berpacaran dengan aktor Jung Kyung-ho sejak tahun 2013. Dia kerap mendapat saran tentang akting dari sang kekasih. Dalam sebuah interview dengan cosmo.ph, dia mengatakan, “Saya sering ditanya apa yang akan saya pilih antara pekerjaan dan cinta. Saya tidak berpikir cinta dan pekerjaan itu terpisah.”

4. Berolahraga untuk perannya sebagai perawat bernama Seo Yeon Joo

Soo Young mengaku kalau sebenarnya dia bukan tipe orang yang suka kalau badannya terlihat berotot. Tapi untuk perannya dalam serial drama Viu Original If You Wish Upon Me, dia melakukan banyak kegiatan olahraga karena karakternya digambarkan sebagai perawat yang sangat menjaga kebugaran tubuhnya.

Penasaran dengan akting Choi Soo Young dan Ji Chang Wook jangan lewatkan drama If You Wish Upon Me seminggu dua kali. Anda bisa menonton melalui aplikasi Viu.

