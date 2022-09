7 Penyebab Mual Setelah Makan dan Cara Mengatasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Pernahkah Anda merasa mual setelah makan? Jika muncul sesekali dan terjadi karena makan berlebihan merupakan hal yang normal. Tapi jika selalu merasa mual setelah makan, ada kemungkinan besar masalah kesehatan di tubuh Anda.

“Mual adalah gejala yang dapat terjadi karena banyak akar penyebab yang mendasarinya, tetapi jika secara khusus terjadi setelah makan, kemungkinan besar disebabkan oleh kelainan pada sistem gastrointestinal,” jelas Hugh Humphery, praktisi kedokteran fungsional dan penasihat Everlywell, seperti dikutip dari laman Prevention. Penyebab potensial lainnya, tambahnya, terkait dengan kesehatan mental.

Beberapa kondisi gangguan umum yang menyebabkan mual usai makan

1. Refluks asam dan GERD

Refluks asam terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan dan tenggorokan, seringkali setelah makan. Serangan sesekali biasanya terjadi setelah makan makanan pedas, tetapi jika Anda mengalaminya secara teratur, Anda bisa mengalami apa yang dikenal sebagai penyakit refluks gastroesofagus (GERD), yang juga bisa disertai mual dan kembung. Sensitivitas makanan dan "usus bocor" atau permeabilitas usus merupakan faktor komplikasi tambahan yang mungkin, tambah Dr. Humphery.

2. Kecemasan dan stres

“Kecemasan, depresi, atau stres yang hebat juga dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan mual setelah makan,” kata Dr. Humphery. Setiap orang memiliki reaksi fisik yang berbeda terhadap tubuh yang memasuki mode "lawan atau lari", dan penelitian menunjukkan bahwa stres dan kecemasan memiliki efek langsung pada gerakan kolon dan bagaimana hormon berinteraksi dengan saluran pencernaan. Gejala lain yang mungkin bertepatan dengan jenis sakit perut ini adalah kelelahan, nyeri otot, dan kegelisahan, kata Dr. Humphery.

3. Radang perut

Dr Humphery mengatakan gastritis ditandai dengan peradangan pada lapisan perut, yang menurut Mayo Clinic, juga dapat disertai dengan sakit perut, mual, dan sensasi penuh di perut bagian atas setelah makan. “Jika muntah terjadi lebih dari 24 jam atau ada tanda-tanda dehidrasi atau penyakit serius seperti demam tinggi, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter,” tambah Dr. Humphery.

4. Tukak lambung

Ulcer atau bisul adalah luka terbuka yang berkembang di lapisan dalam perut, dan dapat menyebabkan mual, mulas, sakit perut, kembung, dan intoleransi makanan berlemak, menurut Mayo Clinic. Dr Humphery mengatakan, oleh karena itu, dapat dikaitkan dengan mual setelah makan.

5. Infeksi virus

Jika Anda pernah mengalami sakit perut dan berjuang untuk menahan makanan apa pun, Anda pernah mengalami jenis mual pasca makan khusus ini. Ini umumnya dikenal sebagai flu perut dan juga sering disertai dengan diare, kram, dan demam, menurut INational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

6. Perubahan hormonal

Perubahan hormon, terutama selama kehamilan, dapat menyebabkan mual setelah makan, kata Dr. Humphery.

7. Alergi atau intoleransi makanan

Ini mungkin tampak jelas, tetapi alergi makanan dapat menyebabkan reaksi yang merugikan, termasuk mual, jelas Dr. Humphery. Kondisi ini mungkin juga datang dengan ketidaknyamanan kulit dan gatal-gatal, tambahnya.

Cara mengatasi mual setelah makan

“Penyebab mual Anda akan menentukan cara Anda mengobati dan mencegahnya,” kata Dr. Humphery. "Pertimbangkan untuk menyimpan buku harian makanan jika Anda sering mengalami mual setelah makan dan tidak yakin dengan penyebabnya." Dia juga merekomendasikan untuk menghirup udara segar, meditasi pernapasan dalam, mengonsumsi antasida yang dijual bebas seperti TUMS, dan menghindari aktivitas fisik yang intens setelah makan.

Untuk mencegah perasaan tidak enak sejak awal, ia menyarankan makan dan minum lebih lambat, menghindari makanan pedas, gorengan, dan berminyak, dan makan makanan kecil yang tersebar sepanjang hari daripada dua atau tiga yang lebih besar. “Jika mual Anda tidak hilang dalam waktu seminggu, hubungi dokter Anda untuk mendiskusikan gejala Anda,” kata Dr. Humphery. “Jika mual Anda disertai dengan darah dalam muntah atau tinja Anda, demam tinggi, nyeri dada, rasa haus yang ekstrem dan penyakit kuning, atau mata atau kulit menguning, Anda harus segera menghubungi dokter Anda.”

