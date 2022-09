Tessa Thompson Tampil Edgy Pakai Koleksi Armani Prive 2009 di Festival Film Venesia

Baca juga: Tessa Thompson Representasikan Wanita Kuat di Men in Black

Sedangkan Tessa Thompson baru saja menyelesaikan produksi Creed III dan The Listener. Bintang film Thor dan serial TV Westworld itu tampil edgy sejak dia tiba di Italia sehari sebelumnya. Di atas perahu, dia difoto mengenakan atasan turtleneck mesh berenda dan gaun cami yang serasi dengan warna emas dan hitam dari Victoria Beckham. Di bawahnya, dia mengenakan bralette segitiga hitam dan celana hitam cair. Aksesorinya termasuk tas tangan mini (dengan kotak-kotak khas Vivienne Westwood ), slingback pumps dari Anny Nord, dan kacamata bulat dari LAPIMA.

Selain Thompson, Jodie Turner-Smith, Julianne Moore, dan Greta Gerwig, juga tampil mencuri perhatian di karpet merah Festival Film Venesia . Deretan film tahun ini termasuk film biografi yang memecah belah, Blonde, yang dibintangi oleh Ana De Armas sebagai ikon layar tragis Marilyn Monroe, bertarung habis-habisan untuk penghargaan tertinggi kompetisi. Drama menyentuh Brendan Fraser The Whale, di mana ia berperan sebagai profesor gemuk, juga akan bersaing dengan film-film yang dibintangi Cate Blanchett, Hugh Jackman dan Colin Farrell.

TEMPO.CO , Jakarta - Tessa Thompson tampil glamor dengan gayanya yang inovatif dan segar di pembukan Festival Film Venesia, Rabut 31 Agustus 2022. Dia mengenakan gaun Armani Prive dari koleksi Spring/Summer 2009, menghadiri pemutaran perdana White Noise, film yang adaptasi dari novel laris 1985 karya novelis Amerika Don DeLillo.

