Kate Spade New York Usung Tema Saturday Open House untuk Fall 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Spade New York akan meluncurkan kampanye Fall 2022, dengan membawa suasana townhouse di musim gugur dengan palet prints yang sesuai dengan musim ini. Seperti motif leopard, mawar, polka dot yang oversized, dan plaid yang berwarna. Kampanye Fall 2022 ini menyambut para tamu untuk merasakan apartemen kota New York yang terkenal intim dan hangat, di mana perpaduan kombinasi kepribadian yang ekletik membuat suatu koleksi yang harmonis dan indah.

Dengan fotografi oleh Nadine Ijewerem, film kampanye yang disutradai oleh Grammy-award-winning director Alan Ferguson dan styling oleh Nathan Klein, kali ini Kate Spade New York menceritakan kisah penduduk kota New York yang berkumpul untuk open house di Sabtu sore. Semua orang berkumpul di salah satu rumah tetangga - menggunakan motif musim gugur dari Kate Spade New York.

Ternspirasi dari komunitas yang sedang merayakan sesuatu serta energi yang dikerahkan ketika

sekelompok individu berkumpul bersama, kampanye ini mengenalkan lima tetangga, masing-masing mewakilkan motif signature dari koleksi Fall 2022, yang diperankan model Nya Gatbel, Rory Gevis, Pyeng Threadgill, Austria Ulloa dan Sarah Grace Wallerstedt.

Kate Spade New York Fall 2022. (dok. Kate Spade New York)

Setiap kepribadian merefleksikan seorang seniman di suasana mereka sendiri: Seorang penulis, menggunakan pakaian plaid dan dikelilingi dengan buku; seorang pelukis, terlihat mengenakan motif mawar sambil melukis bunga mawar di atas kanvas; seorang koki dengan pakaian polkadot; seorang musisi dengan dress bermotif leopard terlihat sedang berlatih dengan alat musiknya di dalam kamar dengan interior plaid; dan seorang pengrajin perempuan dengan baju plaid sedang menjahit permadani, ditemani dengan kucingnya.

Jenny Campbell, Chief Marketing Officer dari Kate Spade New York, mengatakan masa kini orang sering meremahkan dampak dari momen kecil sehari-hari, seperti mengetuk pintu rumah teman yang dapat menyatukan orang dan membuat sebuah komunitas. “Kami terinspirasi dari kegembiraan dan kenyamanan saat memasuki open house tetangga - sebuah gagasan bahwa sesuatu yang tak terduga dan menggembirakan dapat terjadi saat berkumpul dengan orang lain - dan kami harap hal ini dapat membangkitkan semangat yang sama di komunitas kami yang lebih besar. Ini adalah sebuah penghormatan untuk momen-momen yang memicu kegembiraan - dari warna, print, dan motif hingga teman, keluarga, dan tawa," ujarnya dalam keterangan pers.

Kate Spade New York Fall 2022. (dok. Kate Spade New York)

Untuk merayakan konsep Saturday Open House, komunitas dan penggemar dari Kate Spade New York dapat mengeksplor kampanye dan koleksi terkini di townhouse virtual yang imersif dan interaktif, kali pertama dari brand ini untuk melakukan aktivasi global melalui metaverse. Townhouse virtual ini akan menawarkan beberapa pengalaman menarik. Akan ada beberapa filter media sosial yang dapat diunduh, konten eksklusif, dan wall of kindness virtual yang terinspirasi dari kemitraan Kate Spade New York dengan Born This Way Foundation dalam kampanye #BeKind21. Townhouse virtual ini dapat dikunjungi melalui katespade.co.id, dan akan dapat diakses melalui QR-Code yang terdapat di toko dan instalasi Kate Spade New York. Townhouse virtual dapat diakses hingga akhir Oktober 2022.

Koleksi Fall 2022 dari Kate Spade New York mengundang musim yang baru dengan ekspresi warna yang cerah dan print yang playful yang menggambarkan perkumpulan intim di rumah. Beberapa item klasik dan ikonik yang menjadi model favorit akan hadir dengan detail yang terduga dan desain segar yang tak lekang waktu.

Sam Icon Handbag kembali di musim ini dengan gaya nostalgik dan essential dari tahun

1993 dengan variasi warna. Dari koleksi ready-to-wear dan aksesoris, warna lush green dan bold reds berdampingan dengan plaid dan stripes yang berwarna, mawar, leopard dan polka dot - semua dengan sentuhan dari Kate Spade New York. Koleksi Fall 2022 kini tersedia secara bertahap dari September hingga Oktober untuk membuat lemar pakaian Anda lebih berwarna.

