Khloe Kardashian Bicara tentang Ketakutannya sebagai Orang Tua di Era Internet

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mengungkapkan tantangannya menjalani peran orang tua di era digital. Ibu yang baru menyambut kelahiran anak kedua lewat ibu pengganti awal bulan ini, mengatakan bahwa dia juga senang bisa membesarkan seseorang.

“Mampu membentuk orang kecil menjadi orang besar yang benar-benar luar biasa adalah suatu kehormatan dan hadiah,” kata mantan bintang “Keeping Up With the Kardashians” itu dalam sebuah wawancara dengan Ella yang diterbitkan Selasa, 30 Agustus 2022. Perempuan berusa 38 tahun itu adalah ibu dari dua anak, True Thompson, 4, dan bayi laki-laki.

“Saya tahu ini klise, tetapi saya menyukai semuanya, bahkan bagian yang sulit [mengasuh anak],” katanya.

Bagian sulit yang dimaksud Khloe adalah hal-hal menakutkan yang mungkin dialami anak-anak ketika mendapatkan banyak informasi dari Internet. “Ini sangat menakutkan, tetapi saya menganggap pekerjaan saya sangat serius," kata dia. "Kita harus mengambil peran itu dengan serius, terutama di zaman sekarang ini, dengan seberapa banyak aksesibilitas yang dimiliki anak-anak dan informasi yang mereka dapatkan saat masih sangat kecil.”

Kardashian memiliki kedua anaknya dengan pebasket Tristan Thompson. Dia mengumumkan sedang menantikan anak kedua pada November 2021, satu bulan sebelum dia mengetahui bahwa Thompson berselingkuh dengan Maralee Nichols dan memiliki seorang putra bernama Theo.

Ketika Kardashian merahasiakan keluarganya yang akan bertambah, tersiar kabar pada 13 Juli bahwa dia sedang menantikan seorang putra.

“Khloé sangat berterima kasih kepada ibu pengganti yang luar biasa atas berkah yang begitu indah,” kata perwakilannya kepada Page Six saat itu. “Kami ingin meminta kebaikan dan privasi agar Khloe dapat fokus pada keluarganya.”

Orang dalam melanjutkan untuk mencatat bahwa keduanya tidak kembali bersama. “Khloe dan Tristan sudah memiliki bayi yang sedang dinantikan ketika skandal itu terjadi. Saat itu, Khloé mengatakan, 'Saya akan melakukannya sendiri.'”

Sejak Kardashian dan Thompson mulai berkencan pada 2016, hubungan mereka sering diguncang oleh berbagai skandal perselingkuhan.

Setelah skandal Thompson tahun lalu, penulis "Strong Looks Better Naked" menjelaskan bahwa pemain NBA itu bukan pria yang tepat untuknya.

“Saya merasa sangat aman pada awalnya, dan saya merasa sangat baik untuk sementara waktu,” katanya kepada Robin Roberts tentang romansa mereka dalam sebuah wawancara April. Saya masih berpikir dia pria yang hebat," jelasnya saat itu. "Dan dia ayah yang hebat."

Khloe Kardashian dikabarkan berkencan dengan seorang investor ekuitas swasta yang diperkenalkan Kim Kardashian, tapi hubungan mereka putus pada saat bayi kedua lahir.

