Ciara Merilis Merek Kecantikan Sendiri, OAM Skin

TEMPO.CO, Jakarta - Ciara mengeluarkan lini perawatan kulitnya sendiri. Dalam postingan Instagram, penyanyi berusia 36 tahun itu memperkenalkan OAM Skin kepada pengikutnya. OAM merupakan singkatan dari On a Mission.

Dilansir dari Popsugar, merek kecantikan yang sudah disiapkan bertahun-tahun itu berfokus pada meningkatkan pancaran, sehingga pemakainya bisa memiliki kulit bersinar dengan perawatan ala klinik.

"Perawatan diri tingkat klinis dibuat sederhana, hanya untuk kalian. Saya sangat bersemangat untuk mengumumkan Sistem Radiance @oamskin saya yang baru!" tulis pelantun "Jump" itu pada keterangan.

Gambar-gambar yang dilampirkan antara lain foto promosi dirinya dan tampilan lanjutan pada produk-produk di lininya. OAM Skin meluncurkan lima produk yang semuanya menampilkan vitamin C sebagai bahan utama, serta Kompleks Pro-Peptida Tri-C yang dipatenkan. Ada Vitamin C Hydrating Cleanser, Vitamin C Brightening Pads, Vitamin C 20 persen Brightening Serum, Vitamin C Eye Revitalizer, dan Vitamin C Radiance Moisturizer untuk menciptakan rutinitas pagi yang lengkap.

"Saya membuat ini untuk wanita dari semua warna kulit dan jenis kulit dengan misi untuk menjadi yang terbaik, untuk naik level, memiliki kepercayaan diri untuk mengejar hal-hal yang pantas mereka dapatkan, untuk menjadi wanita yang ditakdirkan untuk mereka," tulisnya.

Ciara telah mendirikan beberapa merek dalam beberapa tahun terakhir. Pada Agustus 2021, ia meluncurkan merek pakaiannya Lita by Ciara bermitra dengan The House of LR&C. Sejak diluncurkan, merek ini telah memulai debutnya dengan berbagai pakaian siap pakai, alas kaki, dan aksesori. Dia mendirikan R&C Fragrance dengan mitra Russell Wilson dan memiliki bersama Ten To One Rum.

OAM Skin Ciara menandai pengumuman merek kecantikan selebriti ke-12 sepanjang 2022. Dia bergabung dengan selebriti yang terlebih dahulu mengumumkan merek sendiri seperti La La Anthony, Scarlett Johansson, John Legend, Winnie Harlow, dan Hailey Bieber.

Beberapa tahun terakhir, banyak selebritas yang memperkenalkan lini kecantikan sendiri yang berfokus pada perawatan rambut, riasan, kulit, dan dan produk kuku, tetapi peraih Grammy itu belum bergabung dengan tren itu sampai sekarang. OAM Skin oleh Ciara diluncurkan pada 15 September.

POPSUGAR | WWD

