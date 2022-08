Kisah Unik Kelahiran Ratu Elizabeth hingga Pangeran William, Ada yang di Kamar Mandi

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Kerajaan Inggris banyak menyambut kelahiran anak, calon penerus takhta. Namun, tak ada satu pun kisah kelahiran yang sama. Selama puluhan tahun, Keluarga Kerajaan mengikuti metode tradisional melahirkan di rumah, tetapi ini tidak disukai oleh bangsawan modern. Akhirnya, Ratu Elizabeth dan Keluarga Kerajaan Inggris menghapus beberapa tradisi kuno yang dulu berlaku untuk kelahiran anak-anak mereka.

Karena ada tradisi yang diikuti dan ditinggalkan, setiap kelahiran anggota kerajaan memiliki kisah sendiri. Inilah beberapa kisah unik yang dirangkum Express.co.uk.

1. Ratu Elizabeth II

Ibu Suri, yang saat itu dikenal sebagai Duchess of York, menyambut putrinya Putri Elizabeth II ke dunia pada 1926. Tetapi karena Elizabeth tidak diharapkan menjadi Ratu suatu hari nanti, kelahirannya tidak terjadi di istana seperti biasanya.

Ratu lahir di rumah keluarga pihak ibu di 17 Bruton Street di Mayfair, dan adik perempuannya, Putri Margaret, lahir di kediaman Glamis Castle di Bowes-Lyon, Skotlandia, beberapa tahun kemudian.

2. Pangeran William

Sampai Pangeran William lahir pada 1982, pewaris langsung takhta Inggris tidak pernah lahir di rumah sakit. Tapi Putri Diana memutuskan untuk melahirkan William dan Pangeran Harry di Lindo Wing of St Mary's Hospital di London. Dalam beberapa dekade terakhir banyak perempuan anggota kerajaan telah melahirkan di rumah sakit termasuk Kate Middleton dan Meghan Markle. Kate dan William menyambut ketiga anak mereka di Lindo Wing seperti yang dilakukan Putri Diana dan Pangeran Charles sebelumnya.

3. Putri Alexandra

Sepupu Ratu Elizabeth II, Putri Alexandra dari Kent, lahir pada 1936, dan kelahirannya unik karena merupakan kelahiran kerajaan terakhir yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri. Sampai Alexandra, politisi selalu hadir dalam proses melahirkan untuk memastikan garis suksesi itu asli. Namun, tradisi kuno ini dihapus pada saat Ratu, saat itu Putri Elizabeth, melahirkan Pangeran Charles pada 1948.

4. Lucas Tindall

Cucu Ratu, Zara Tindall, melahirkan putra Lucas Tindall dalam keadaan yang tidak biasa pada 2021. Mike Tindall memberi tahu podcast 'The Good, The Bad & The Rugby' tentang kedatangan putra mereka: "Tiba sangat cepat. Tidak sampai di rumah sakit. Di lantai kamar mandi."

5. Pangeran Edward

Berbeda dengan kelahiran ketiga anaknya yang lebih besar, Pangeran Philip hadir untuk kelahiran anak bungsunya Pangeran Edward. Sekitar waktu kelahiran Pangeran Charles pada 1948, para pria tidak biasa menemani istri mereka untuk melahirkan, jadi Philip menghabiskan waktu bermain squash sambil menunggu kelahiran Charles.

Tetapi 16 tahun kemudian, di tengah perubahan sikap masyarakat, Philip bergabung dengan Ratu Elizabeth di ruang bersalin Istana Buckingham untuk menyambut anak keempat dan terakhir mereka.

