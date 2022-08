Fashion Serena Williams di US Open Terinspirasi Figure Skater dan Sepatu Dihiasi 400 Berlian

TEMPO.CO, Jakarta - Serena Williams memimpin dengan gayanya di lapangan dengan penampilan tenis yang cocok untuk seorang juara. Dia mengenakan kostum Nike khusus yang dirancang bersama saat bermain di AS Terbuka, Flushing, Queens, Amerika Serikat, Senin 29 Agustus 2022.

"Terinspirasi oleh gaun kompetisi anggun yang dikenakan oleh skater, korset yang dihias dan rok tutu menempatkan Serena dalam sorotan dan memungkinkan kebebasan bergeraknya," bunyi keterangan merek tentang detail pakaian itu dalam sebuah pernyataan. Rok ini juga memiliki makna simbolis, dibuat dengan enam lapisan yang menghormati enam kemenangan gelar sebelumnya Williams di Flushing.

Jaket dan tas jinjing set yang serasi, bernuansa rona tengah malam yang dalam, dan korset bertatahkan kristalbyang memantulkan cahaya juga mencerminkan langit malam berbintang, di mana William memainkan pertandingannya melawan Danka Kovini dari Montenegro. Pemenang Grand Slam 23 kali ini juga akan tampil di lapangan dengan sepasang sepatu kets NikeCourt Flare 2 khusus, yang menampilkan desain Swoosh bertatahkan 400 berlian dan inisialnya di sisi medial serta deubré renda emas yang dihiasi dengan kata MAMA dan QUEEN, yang dibuat bekerja sama dengan Serena Williams Jewelry.

Sebagai kesempatan terakhirnya untuk menebus gelar Grand Slam ke-24 (yang akan mengikatnya dengan rekor Margaret Court), AS Terbuka juga akan menjadi pertandingan putaran terakhir Williams sebelum dia memulai "evolusi"-nya dari tenis.

Dalam cerita sampulnya untuk edisi September 2022 Vogue, yang diterbitkan awal bulan ini, sang bintang membuka tentang perjalanan barunya dari kariernya yang produktif dan sudah berlangsung lama. "Saya tidak pernah menyukai kata pensiun," tulis wanita 40 tahun itu. “Itu tidak terasa seperti kata modern bagi saya. Saya telah memikirkan ini sebagai transisi, tetapi saya ingin peka tentang bagaimana saya menggunakan kata itu, yang berarti sesuatu yang sangat spesifik dan penting bagi komunitas orang. Mungkin kata terbaik untuk menggambarkan apa yang saya lakukan adalah evolusi."

Dia juga berbagi bahwa dia enggan untuk mengakui memasuki babak kehidupan baru ini. "Tidak ada kebahagiaan dalam topik ini bagi saya," katanya. "Saya tahu itu bukan hal yang biasa untuk dikatakan, tetapi saya merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah hal tersulit yang pernah saya bayangkan. Saya membencinya. Saya benci harus berada di persimpangan jalan ini. Saya terus berkata pada diri sendiri , Saya berharap itu bisa mudah bagi saya, tetapi tidak. Saya hancur: Saya tidak ingin ini berakhir, tetapi pada saat yang sama saya siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya."

Williams mengungkapkan bahwa dia berharap untuk fokus pada hal-hal lain yang penting baginya, seperti fokus pada kehidupan rumah tangga bersama suaminya Alexis Ohanian dan putri mereka yang berusia empat tahun Olympia. Keduanya juga berharap memiliki anak lagi.

Saat berbicara di panel "A Conversation with Champions", bersama saudara perempuannya Venus dan sesama pemain tenis Nick Kyrgios dan Naomi Osaka, di hotel Lotte New York Palace di New York City pada 26 Agustus, Serena Williams memperluas interpretasinya tentang "evolusi". "Ini lebih seperti evolusi Serena. Jadi bagi saya, saya merasa banyak orang dapat mengaitkannya dengan hal itu. Terkadang Anda hanya memiliki platform untuk berbicara tentang apa yang tidak dapat diungkapkan atau benar-benar dibicarakan oleh banyak orang. Ya, itu hanya sebuah evolusi. ," katanya, menambahkan bahwa dia "bersemangat dengan hal-hal baru yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan.

