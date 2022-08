Eva Mendes Cerita Tugas sebagai Ibu, Jadi Supir hingga Koki untuk Anak-anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Mendes lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai seorang ibu. Bintang Hitch berusia 48 tahun itu berbagi beberapa tugas sehari-hari di rumah bersama dua anak perempuannya dengan Ryan Gosling.

Pada Jumat, aktris 2 Fast 2 Furious itu berbagi foto hitam putih dirinya mengenakan jubah sambil makan sereal di meja dapur. Ekspresi kelelahannya dijelaskan dalam keterangannya.

“Ini adalah minggu kerja yang panjang. Luangkan waktu sejenak sebelum saya beralih ke tugas-tugas Mami di mana saya adalah seorang sopir, koki pribadi, penata gaya, terapis, pemandu sorak, dan asisten untuk anak-anak saya yang luar biasa," tulis dia.

Mendes adalah ibu dari dua anak perempuan Esmeralda, 7, dan Amada, 6. Dia berbagi anak-anaknya dengan pasangan lamanya Ryan Gosling. Mereka mulai berkencan setelah mereka terhubung di lokasi syuting film 2012 The Place Beyond the Pines.

Pengikutnya menyukai postingan Mendes. "Banyak peran keibuan!" Yang lain menambahkan, "Pekerjaan yang paling bermanfaat dan tidak pernah berakhir."

Pada Juni, aktris Ghost Rider itu berbicara kepada Yahoo Life tentang membesarkan anak-anaknya sambil mengerjakan proyek profesionalnya. Dia mengatakan ingin menanamkan rasa percaya diri pada putrinya. Dia ingin anak-anaknya dapat mengambil keputusan sendiri dan berubah pikiran kapan saja.

“Bukan untuk mengatakan itu akan mudah dan ... kamu mungkin akan 'gagal' lebih sering daripada berhasil, tapi itu bagiannya. Dan saya ingin menjadi contoh itu dengan melakukannya, dan dengan mengambil rasa malu karena gagal, khususnya." kata dia.

Dalam wawancara Juli dengan Byrdie, Mendes juga mengatakan bahwa dia ingin mengajari anak-anaknya cara merawat kesejahteraan fisik dan mental.

"Saya mencoba mendidik mereka tentang apa yang kita makan dan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan bagaimana itu memanifestasikan dirinya secara fisik, apakah itu penampilan atau perasaan kita," kata Eva Mendes. "Semoga Ryan dan saya melakukan pekerjaan itu dengan hanya mencintai mereka, sepenuhnya mencintai mereka, dan melakukan sebagian besar pekerjaan itu untuk mereka sehingga mereka tumbuh dengan perasaan bahwa mereka sudah cukup."

YAHOO! LIFE

