Jenna Dewan Pamer Gerakan Pole Dancing Ini Manfaatnya untuk Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Jenna Dewan dikenal karena keterampilan menarinya yang luar biasa. Dia mendapatkan terobosan besar sebagai penari cadangan untuk Janet Jackson dan tampil bersama Kelly Clarkson dan Ciara sebelum membintangi acara film dan tv. Kini, peran terbaru Dewan adalah membawa bakat menarinya ke tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk pole dancing.

Dewan pertama kali menggoda gerakan tariannya yang menentang gravitasi di Instagram bulan lalu, berbagi klip singkat tentang dirinya yang berputar-putar dengan anggun di sekitar tiang sebelum dengan santai mendarat dengan split. Dia kemudian memamerkan lebih banyak kekuatan tiangnya dengan mengangkat tubuhnya ke pegangan horizontal di tiang seperti tak ada masalah, tersenyum sepanjang jalan.

Kemudian, pada awal Agustus, juri Come Dance with Me mengungkapkan di Instagram bahwa pole position baru-baru ini adalah bagian dari pelatihan untuk perannya dalam film Lifetime mendatang Let's Get Physical, yang dia produseri dan bintangi. Postingan tersebut menampilkan beberapa foto dan video dari waktu dia mengerjakan proyek tersebut, termasuk klip Dewan berputar terbalik di atas sebuah tiang. Dalam video tersebut, ia menggunakan kekuatan tubuh bagian atas dan inti untuk berputar dengan satu kaki ditekuk di sekitar tiang dan kaki lainnya mengarah lurus ke luar, membuat gerakan yang menantang secara fisik terlihat mudah.

Baru-baru ini, Dewan membagikan video montase lebih banyak lagi gerakan tarian tiang atletiknya. Di dalamnya, aktris menampilkan keahliannya mengenakan stoking jaring dan stiletto setinggi langit di depan tiga cermin saat lampu berwarna yang berkedip menerangi ruang. Postingan tersebut diiringi lagu "Super Freaky Girl" Nicki Minaj dan telah menginspirasi banyak umpan balik positif dari penggemar dan teman-teman terkenal, termasuk Kelly Ripa, yang juga mengerjakan film tersebut. Pembawa acara talk show itu meninggalkan emoji tepuk tangan dan tembakan yang serius dalam komentar di pos untuk menunjukkan dukungannya kepada Dewan.

Berdasarkan cuplikan yang dia bagikan, jelas Dewan telah bekerja keras untuk menyempurnakan keterampilan pole dancing-nya. Dan itu bukan prestasi yang mudah, bahkan untuk seorang penari berpengalaman, seperti dirinya.

Pole dancing pada dasarnya adalah empat latihan dalam satu. Ini "secara efektif menggabungkan latihan kekuatan, daya tahan, dan latihan fleksibilitas menjadi satu aktivitas yang menyenangkan," instruktur Tracy Traskos dari NY Pole sebelumnya mengatakan kepada Shape. "Yoga, Pilates, TRX, dan Physique 57 semuanya dirangkai menjadi satu. Dan dengan sepatu hak tinggi!" Plus, itu tanpa menyebutkan koordinasi yang dibutuhkan untuk mengikuti koreografi.

Pole dancing tidak hanya latihan fisik yang hebat, tetapi juga dapat membantu membangun kepercayaan diri dan meningkatkan citra tubuh yang positif, menurut Traskos. Kelas latihan pole dancing biasanya merupakan ruang aman yang menumbuhkan persahabatan dan ikatan. "Peserta merasa seperti mereka telah mencapai sesuatu yang besar yang mereka tidak pernah benar-benar berpikir mungkin," tambah Tracy Traskos

