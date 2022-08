Kelsea Ballerini Bangga Bisa Pakai Gaun Idolanya Shania Twain

TEMPO.CO, Jakarta - Kelsea Ballerini dan Shania Twain membuktikan bahwa fashion adalah cara untuk bersenang-senang. Saat menghadiri Academy of Country Music Hounours Tahunan ke-15 di Nashiville, Tennessee, Amerika Serikat, Kelsea Ballerini mencuri perhatian di karpet merah. Penyanyi 28 tahun itu mengenakan gaun yang sama yang dikenakan oleh Shania Twain di Grammy Awards 1999.

Momen gaya tersebut merupakan penghormatan kepada pelantun "That Don't Impress Me Much", yang dianugerahi ACM Poet's Award di acara tersebut. "Saya sangat terpesona," ujar Twain, melihat Ballerini mengenakan gaun turtleneck putih payet yang ikonik. "Dia terlihat memukau. Dia terlihat seperti bidadari. Sangat tersanjung melihatnya mengenakan gaun itu, dan dia bahkan ingin memakainya. Saya berkata, 'Saya harap tidak terlalu berdebu setelah berada di [GRAMMY Museum]. '"

Gaun itu dipinjamkan ke Ballerini dari museum Grammy, yang saat ini menjadi tuan rumah pameran Power of Women in Country. "Itu adalah malam yang luar biasa bagi saya di GRAMMY. Gaun itu mewakili pengalaman itu, jadi saya senang melihatnya hidup kembali," kata penyanyi 56 tahun itu tentang acara penghargaan 90-an, di mana dia membawakan "Man! I Feel Like Seorang wanita!" dan memenangkan Best Country Song dan Best Female Country Vocal performance untuk "You're Still the One".

Shania Twain saat menerima Grammy Awards 1999. Instagram.com/@kelseaballerini

Shania Twain merasa bahagia bisa berbagi momen membanggakan itu dengan sesama Ballerini. "Sekarang memiliki kehidupan baru, dan memiliki kenangan baru, dan sangat menyenangkan untuk dapat berbagi dengan orang lain, dengan wanita lain. Jelas itu adalah pujian besar yang cukup dikagumi sehingga seseorang ingin melangkah dengan mengenakan gaunku."

Kelsea Ballerini juga mengungkapkan alasan memilih untuk menghormati Twain dengan busana yang bermakna, di samping penampilannya yang berdedikasi "Man! I Feel Like a Woman". "Ini malam Shania! Ketika saya diminta untuk menjadi bagian darinya, untuk menghormatinya, kami hanya memikirkan setiap cara yang mungkin agar kami dapat menyoroti setiap tahap karirnya," kata Ballerini kepada outlet Entertainment Tonight, menambahkan bahwa dia ingin merayakan gaya Twain sebanyak dampak musiknya.

Kelsea Ballerini dan Shania Twain. Instagram.com/@kelseaballerini

Dia juga mengungkapkan bahwa ada kerangka waktu 48 jam yang dia miliki dengan gaun itu dan bahwa dia memiliki tampilan cadangan jika aslinya tidak cocok. Mengenakan gaun itu juga datang dengan tekanan untuk melakukannya dengan benar, terutama dengan rasa hormat Ballerini untuk Twain.

"Anda tumbuh dengan menemukan orang-orang yang Anda sukai, 'Jika saya mendapat kesempatan untuk menjadi seorang seniman, saya ingin menjadi seperti itu.' Shania, dia itu untukku," jelasnya, menambahkan bahwa memiliki "berkah" idolanya adalah "sangat meneguhkan dan meyakinkan."

Kelsea Ballerini juga mengungkapkan rasa terima kasih yang sama di Instagram, di mana dia berbagi foto dirinya berpose dalam gaun itu. "Jika pahlawan Anda adalah Shania Twain, temui pahlawan Anda. Anda mungkin menjadi teman dan dia bahkan akan membiarkan Anda mengenakan gaun itu. ," tulisnya pada postingan tersebut, menambahkan terima kasih kepada museum Grammy.

