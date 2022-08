4 Tips Perawatan Kulit Berminyak yang Disarankan Dokter

TEMPO.CO, Jakarta - Cuaca panas membuat kulit mengeluarkan lebih banyak minyak. Akibatnya, kulit terlihat kusam dan mengilap, terutama untuk kulit berminyak.

Dokter kulit Angela Casey, Rina Allawh, Anna Chacon memberi empat saran perawatan kulit untuk kulit berminyak.

1. Cuci muka dua kali sehari

Mencuci muka dua kali sehari, pagi dan malam, mencegah pori-pori tersumbat dan jerawat. "Sebagai dokter kulit dan ahli kesehatan kulit, saya menasihati pasien saya tentang pentingnya meminimalkan peradangan di kulit mereka," kata Casey, karena hal ini dapat dicegah dengan rutinitas perawatan kulit yang teratur dan jadwal mencuci muka. Peradangan menyebabkan kerusakan kulit menyebabkan kulit kusam, lemah, dan sensitif pada kulit berminyak.

Kenapa pagi hari perlu mencuci muka? "Di pagi hari, kulit telah menyelesaikan fase istirahat dan perbaikannya, yang terjadi dalam semalam. Permeabilitas kulit lebih sedikit di pagi hari dibandingkan malam hari, dan aliran darah ke kulit melambat," tambahnya.

Casey menyarankan untuk mencuci dengan pH seimbang, pembersih lembut menggunakan air hangat karena langkah ini menyegarkan kulit dan menghilangkan keringat dan kotoran yang mungkin terkumpul dalam semalam. Langkah ini harus diulang setiap malam.

2. Gunakan toner

Toner wajah digunakan untuk menyerap kelebihan kotoran, minyak, riasan, dan kotoran lainnya yang dapat menyumbat pori-pori kulit, kata Allawh. Toner digunakan sebagai salah satu alternatif untuk membersihkan kulit wajah, tambahnya, karena sering dicuci bisa membuat iritasi bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. “Frekuensi penggunaan toner wajah tergantung pada bahan yang terkandung dalam toner, jenis kulit dan tujuan penggunaan toner,” jelasnya. Misalnya, bagi mereka yang memiliki kulit berminyak dan berjerawat, toner wajah dengan bahan yang lembut digunakan sehari sekali, dan kulit sensitif dua hingga tiga kali seminggu.

3. Serum vitamin C dan asam hyaluronic

Sebelum melembapkan di pagi hari, Casey menyarankan untuk menggunakan serum vitamin C agar kulit lebih bercahaya. "Gunakan serum antioksidan, seperti vitamin C," katanya. "Antioksidan adalah langkah perawatan kulit pagi yang penting karena mereka mempersenjatai kulit agar siap menghadapi semua polutan dan iritasi lingkungan yang kita temui sepanjang hari," lanjutnya.

4. Pakai pemebap dan tabir surya

Kulit membutuhkan kelembapan segera dibersihkan. Di pagi hari setelah serum vitamin C , oleskan pelembap yang efektif membantu mengunci serum antioksidan dan dengan baik dan menutup penghalang kulit. Setelah pelembap, Casey mengatakan bahwa tabir surya tidak dapat dinegosiasikan. "Gunakan SPF 30 atau lebih tinggi, dengan perlindungan UVA/UVB spektrum luas," kata Casey.

Setelah menghidrasi kulit dengan serum asam hialuronat, Chacon menyarankan untuk menggunakan pelembap yang non-komedogenik. Istilah ini berarti tidak akan menyumbat pori-pori saat tidur, dan dapat mengunci efek hidrasi dari serum sebelumnya.

Dia juga menyarankan dengan kulit berminyak harus menggunakan humektan dan/atau emolien. "Humektan adalah produk berbasis air seperti asam hialuronat, yang mengikat lapisan atas kulit untuk kelembapan," katanya, sementara emolien adalah produk berbasis lipid lemak yang meningkatkan penghalang lipid kulit.

