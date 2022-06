Priyanka Chopra Unggah Foto Bersama Anak yang Kini Berusia 5 Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra memposting foto bersama putrinya dengan Nick Jonas, Malti, pada hari Kamis, 1ni 2022. Unggahan itu dibagikan di Instagram bersamaan untuk merayakan ulang tahun ibunya.

“Selamat ulang tahun Mama,” ujar mantan bintang “Quantico”, 39, itu memberi keterangan pada foto Instagram bersama ibunya, Madhu, dan putrinya yang berusia 4 bulan. “Semoga kamu selalu tersenyum dengan senyum menularmu itu.

Miss World 2000 itu juga mengungkap bagaimana ibunya berperan dalam kesuksesannya saat ini. “Kamu sangat menginspirasi saya dengan semangat hidup dan pengalamanmu setiap hari!” kata aktris itu melanjutkan. “Tur solo Eropa-mu adalah perayaan ulang tahun terbaik yang pernah saya lihat dalam beberapa waktu. Love you to the moon and back Nani.”

Dalam foto itu, ibunda Priyanka terlihat memegang Malti, sementara dia menatap si kecil. Hanya bagian belakang kepala Malti yang bisa dilihat.

Bintang “White Tiger” dan Nick Jonas, 29, juga menutupi wajah putri mereka ketika memamerkan foto Malti pertama kali di Instagram bulan lalu.

“Setelah 100 hari lebih di NICU, gadis kecil kami akhirnya pulang,” aktris itu memberi keterangan foto manis, yang menyembunyikan wajah bayi dengan emoji hati.

"Bab berikutnya kami mulai sekarang, dan bayi kami benar-benar badass," lanjutnya. “Let's get it MM! Mama dan Papa sayang sama kamu.”

Jonas dan Chopra diam-diam menyambut putri mereka pada Januari dengan bantuan ibu pengganti. Sebelumnya mereka merahasiakan kehamilan Malti Marie. Mereka mengejutkan penggemar mereka dengan pengungkapan media sosial.

"Kami sangat gembira untuk mengonfirmasi bahwa kami telah menyambut bayi melalui ibu pengganti," tulis keduanya dalam pernyataan bersama. “Kami dengan hormat meminta privasi selama waktu khusus ini karena kami fokus pada keluarga kami.”

Jonas berbicara tentang Malti yang menghabiskan lebih dari tiga bulan di unit perawatan intensif neonatal atau NICU saat tampil dalam pertunjukan "Today" pada Mei. Dia menyebut Malti sebagai "hadiah."

"Hidup itu indah. Dia adalah hadiah," kata dia. “Kami sangat diberkati.”

Priyanka Chopra dan Nick Jonas menikah pada Desember 2018 setelah lima bulan bertunangan.

PAGESIX

