Ripley's Bantah Kim Kardashian Merusak Gaun Marilyn Monroe di Met Gala

Kim Kardashian tiba di Met Gala bertema In America: An Anthology of Fashion di Metropolitan Museum of Art di New York City, New York, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Andrew Kelly

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah foto-foto yang menunjukkan kerusakan pada gaun Jean Louis Marilyn Monroe viral, Ripley's, pemilik gaun itu, membantah bahwa kerusakan itu sebabkan oleh Kim Kardashian. Kim mengenakan gaun bersejarah itu ke Met Gala pada 2 Mei 2022.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Kamis, Ripley's menjelaskan sejarah pembagian gaun yang pertama kali mereka peroleh di acara Julien’s Auctions pada 2016 seharga US$ 4,8 juta atau sekitar Rp 71 miliar, gaun termahal yang pernah dijual di lelang. Mereka menulis bahwa laporan kondisi gaun yang diterbitkan pada awal 2017 menyatakan, "sejumlah jahitan ditarik dan dikenakan. Ini tidak mengherankan mengingat betapa halus bahannya. Ada kerutan di bagian belakang oleh kait dan mata, " serta menguraikan kekurangan lainnya. Tapi Ripley’s tidak menjelaskan sumber tulisan tersebut.

Ripley's menegaskan bahwa tidak ada kerusakan lebih lanjut yang terjadi saat Kim, 41, memakainya. "Dari bawah tangga Met, di mana Kim masuk ke gaun itu, ke atas di mana gaun itu dikembalikan, gaun itu dalam kondisi yang sama saat pertama dipakai," kata Wakil Presiden Penerbitan dan Lisensi Ripley’s, Amanda Joiner. Amanda mengaku bersama gaun itu selama perjalanannya dari Orlando ke New York serta sepanjang hari Met Gala.

Ripley’s juga menjawab pertanyaan yang beredar tentang keputusan mereka untuk meminjamkan gaun yang begitu berharga. "Tidak ada yang memperdebatkan kerapuhan gaun itu dan ada risiko yang diperhitungkan terkait dengan memakainya, tetapi Ripley's telah mengumpulkan memorabilia budaya pop yang terkenal, barang-barang bersejarah, dan artefak yang luar biasa selama bertahun-tahun," perusahaan itu berbagi dalam sebuah pernyataan. "Misi kami adalah untuk menghibur dan mendidik, dan memicu percakapan seperti wacana seputar gaun ini. Tidak peduli di sisi mana Anda berdebat, kepentingan historis dari gaun itu tidak dinegasikan, melainkan disorot."

Mengenai transaksi di balik pemakaian gaun itu, Ripley's menyatakan, "Kim Kardashian tidak membayar Ripley's Believe It or Not! untuk memakai gaun itu, juga tidak perusahaan membayarnya. Sebaliknya, Kardashian memberikan sumbangan amal ke dua badan amal di wilayah Orlando yang lebih besar atas nama dari perusahaan."

Terlepas dari pernyataan Ripley, beberapa orang tampaknya masih mempertanyakan keputusan untuk meminjamkan gaun itu kepada Kim di Met Gala 2022.

"Apakah kalian benar-benar tidak melihat ironi? Gala secara khusus menggalang dana untuk Met Costume Institute, yang memiliki seluruh departemen yang didedikasikan untuk melestarikan dan melestarikan pakaian bersejarah," tulis seorang komentator menanggapi postingan Instagram Ripley tentang dugaan kerusakan tersebut.

Gaun itu dikenakan Kardashian hanya beberapa menit saat mengambil foto di karpet merah sebelum diganti menjadi replika. Saat ini gaun itu dipajang di Ripley's Believe It or Not! Museum di Hollywood, California, sampai musim gugur.

Gambar kerusakan yang dilaporkan pertama kali diposting online oleh sejarawan dan kolektor Marilyn Monroe Scott Fortner awal pekan ini. Fortner diberikan foto oleh seniman visual dan direktur kreatif ChadMichael Morrisette, yang memiliki perusahaan Oh Mannequin! dan berkolaborasi dengan Julien's di sejumlah lelang selebriti, termasuk acara 2016 ketika Ripley's membeli gaun terkenal itu.

Morrisette mengatakan dia pergi untuk melihat gaun Marilyn Monroe yang dipajang di Ripley's di Hollywood pada 12 Juni 2022, sedikit lebih dari sebulan setelah Met Gala. Dia mengatakan saat itulah dia melihat dugaan kerusakan dan mengambil foto dan video. Dalam gambar yang dibagikan oleh Morrisette, gaun itu, yang terbuat dari kain sutra halus, tampaknya kehilangan kristal. Itu juga tampaknya memiliki beberapa robekan kecil di sepanjang jahitan ritsleting.

PEOPLE

Baca juga: Gaun Marilyn Monroe Diduga Rusak Setelah Dipakai Kim Kardashian di Met Gala

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.