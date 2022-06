Dakota Johnson Tampil Edgy Pakai Blazer Bolong di Punggung Dihiasi Kristal

TEMPO.CO, Jakarta - Dakota Johnson menghadiri pemutaran perdana film terbarunya, Cha Cha Real Smooth, Senin 13 Juni 2022, di Festival Film Tribeca. Aktris 32 tahun itu berjalan di karpet merah mengenakan minidress blazer plunging berwarna putih dari koleksi Area.

Blazer itu memiliki asken bantalan bahu yang lebar dan tiga kancing di bagian depan. Meskipun sangat tradisional pada pandangan pertama, saat Dakota berbalik terlihat cutout di bagian belakang yang menakjubkan, lengkap dengan hiasan yang menyerupai tulang belakang yang mewah dan mempesona serta untaian permata.

Stylist-nya, Kate Young, memadupadankan blazer itu dengan sepatu high heels berwarna perak yang ujungnya lancip, anting perak, serta tas tangan bernuansa hitam dan emas. Rambut Dakota disanggul dengan ke atas tanpa meninggalkan poni khasnya, dan makeup-nya nampak bold dengan riasan smokey eye dan lipstik lembayung muda.

Dia kemudian mengganti blazer putih dengan setelan beludru hitam Saint Laurent saat tampil di Tonight Show with Jimmy Fallon. Dia juga mengenakan kemeja putih lengkap dengan dasi hitam serta sepatu high heels berbahan PVC yang sama.

Dakota Johnson mengungkapkan betapa berartinya pekerjaannya memproduksi dan berakting di Cha Cha Real Smooth. “Ya, saya merasa paling bangga [dengan film ini],” kata kekasih Chris Martin itu, saat berbicara di Today Show. “Saya tidak tahu, kami juga memutarnya di South by Southwest, dan itu adalah pertama kalinya saya menonton film di bioskop dengan penonton, dan rasanya sangat berbeda dari sekadar menjadi aktris di film karena Saya membuat semuanya dari awal sampai akhir, dan darah, keringat, dan air mata saya ada di sana. Saya hanya merasa sangat bangga.”

Dia juga menegaskan bahwa dia selalu ingin masuk ke bisnis pertunjukan seperti orang tuanya yang juga aktor Don Johnson dan Melanie Griffith. “Saya selalu ingin menjadi seorang aktris. Saya terobsesi,” kata Dakota Johnson. “Ketika mereka berada di lokasi syuting, saya ingin berada di lokasi syuting. Aku hanya menyukai film. Dan saya adalah tipe anak kecil, saya akan menonton film berulang kali, seperti beberapa kali sehari. Mary Poppins pasti [benar-benar membentuk saya sebagai seorang anak] dan kemudian Home Alone adalah film yang besar. The Wizard of Oz, tapi yang akan saya tonton setiap hari selama beberapa tahun dan kemudian pindah ke yang lain.”

