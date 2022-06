Kate Middleton Bergaya Monokrom Serba Biru saat Hadiri Order of The Garter

Kate Middleton bersama Camilla Parker Bowless, Pangeran Charles dan Pangeran William naik kereta bersama menghadiri Order of the Garter, di Kastil Windsor, Senin, 13 Juni 2022. Instagram.com/@theroyalfamily

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton menghadiri salah satu tradisi tertua kerajaan Inggris, Order of the Garter, di Kastil Windsor, Senin, 13 Juni 2022. Dia tampil elegan mengenakan coat dress biru Alexander McQueen yang mirip dengan beberapa potong yang sudah dia miliki, dengan menampilkan kerah terbuka yang lebar, ikat pinggang yang terpasang di dalam, dan rok penuh dengan lipatan kotak.

Duchess of Cambridge melengkapi penampilannya dengan updo elegan, serta fascinator biru dengan bunga tonal oleh Juliette Bottell Millinery. Dia juga mengenakan clutch dan beberapa aksesori berkilau untuk acara khusus, berupa kalung dan anting-anting tanzanite dan berlian yang dibuat oleh G. Collins & Sons. Sedangkan alas kaki pilihannya berupa sepatu hak Aquazura biru cerah yang memukau dengan deretan tautan kristal yang menghiasi tali slingback.

Middleton, yang mengenakan berbagai penampilan baru yang cantik untuk Platinum Jubilee, menyaksikan prosesi bersama Sophie, Countess of Wessex, yang tampak cantik dalam gaun pink lengan lonceng oleh Valentino, yang ia kenakan sebelumnya. Selain acara yang akhirnya kembali digelar setelah pandemi, hari ini menjadi istimewa bagi keluarga kerajaan karena Camilla Parker Bowles dilantik sebagai Royal Lady of the Order of the Garter. Camilla tampak memukau dalam gaun putih panjang berjenjang di bawah jubah beludru tradisional dan topi bulu, berjalan bersama suaminya, Pangeran Charles, yang juga seorang ksatria ordo.

Ordo ksatria didirikan oleh Raja Edward III pada 1348, dan Duchess of Cambridge, membuat debut kerajaannya di acara bergengsi itu pada 2008 ketika dia dan Pangeran William berkencan. William juga menerima gelar ksatria Ordo Garter tahun itu, jadi itu adalah kesempatan yang penting.

Penampilan Kate pada upacara tersebut merupakan sinyal penting bahwa dia sedang disambut ke dalam keluarga kerajaan. Kate dan William, yang mulai berkencan pada 2003, bertemu saat kuliah di Universitas St. Petersburg. Andrews. Dia dan William menikah di Westminster Abbey tiga tahun kemudian pada tanggal 29 April 2011.

Terlihat jelas selama penampilannya tahun 2008 bahwa Kate Middleton yang mengenakan setelan rok hitam polkadot dan topi yang serasi untuk acara tersebut, sudah sangat nyaman dengan keluarga Pangeran William saat ia mengobrol dengan gembira dengan Pangeran Harry dan Camilla, Duchess of Cornwall.

