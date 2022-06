Gaun Marilyn Monroe Diduga Rusak Setelah Dipakai Kim Kardashian di Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mencuri perhatian di Met Gala 2022 dengan mengenakan gaun ikon Marilyn Monroe "Happy Birthday, Mr. President" dari tahun 1962. Bahkan dia menurunkan berat badan hingga 7,2 kilogram sebelum Met Gala agar bisa memakai gaun bersejarah, dan bahkan nampak menjadi replika begitu dia sampai di pintu masuk karena dia tidak dapat bergerak dengan bebas.

"Saya sangat menghormati gaun itu dan apa artinya bagi sejarah Amerika," kata wanita yang mengecat rambutnya menjadi pirang seperti Monroe, kepada Vogue menjelang pesta. "Saya tidak akan pernah ingin duduk di dalamnya atau makan di dalamnya atau memiliki risiko kerusakan apa pun dan saya tidak akan memakai riasan tubuh seperti yang biasanya saya lakukan."

Namun, tampaknya hanya berpose untuk foto di karpet merah dengan Pete Davidson mungkin telah menyebabkan kerusakan pada "gaun termahal di dunia. Pada hari Senin, Pop Culture memposting foto gaun berdampingan, dari sebelum dan sesudah Kardashian mengenakannya ke Met Gala. Salah satu jepretan menunjukkan tanda-tanda kain yang meregang dan kristal yang hilang, terutama di sekitar penutup belakang gaun itu.

“Kim seharusnya tidak pernah mengenakan gaun itu sejak awal. Maksud saya ya, bagus untuk memberi penghormatan kepada Marilyn tetapi dia bisa membuat gaun baru dan direplikasi. Ini adalah artefak yang tak lekang oleh waktu dan ikonik yang telah hancur," tulis seseorang di Twitter sebagai tanggapan. "Serahkan pada kim untuk menghancurkan karya seni bersejarah," kata yang lain.

Yang ketiga menulis, “Selamat kepada Met Gala karena telah menunjukkan contoh kehidupan nyata mengapa departemen konservasi seperti Institut Kostum diperlukan untuk pakaian yang signifikan secara historis.”

Sementara beberapa pengamat atau pendukung Marilyn Monroe kecewa melihat Kardashian dalam gaun yang sangat rapuh itu di Met, Ripley's Believe It Or Not! Museum - yang meminjamkan tampilan ke bintang dan saat ini menampilkan pakaian di lokasi Hollywood - sebelumnya mengatakan kepada Post bahwa tindakan pencegahan diambil untuk mencegah kemungkinan kerusakan.

"Ini bukan keputusan yang mudah bagi Ripley's, namun, Kim Kardashian terus menunjukkan rasa hormat tertinggi untuk kesempatan dan pakaian bersejarah ini," kata Ripley dalam pernyataan setelah Met Gala. "Dari penelitian ekstensif hingga mengikuti pedoman seperti tidak ada riasan tubuh, hanya mengenakan gaun untuk penampilan karpet merah sebentar, dan sama sekali tidak membuat perubahan, dia telah menjadi pelayan - dan ditambahkan ke - sejarahnya." Pada saat itu, museum juga mencatat bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada pakaian tersebut.

