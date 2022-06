Pilihan Cushion untuk Kulit Berminyak dan Kering Sesuai Warna Kulit

Make Over Powerstay Demi-Matte Cover Cushion dan Make Over Hydrastay Lite Glow Cushion. (dok. Make Over via Magnifique)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemakaian cushion semakin digemari untuk menghasilkan tampilan makeup yang natural. Selain itu dinilai lebih praktis dibanding penggunaan produk complexion lainnya. Kini beragam jenis cushion mulai banyak tersedia untuk memenuni kebutuhan beauty enthusiast.

Salah satunya pilihan cushion untuk kulit wajah berminyak dan kering dari Make Over, yang menghadirkan 20 shades mulai dari untuk kulit fair, light, medium, tan, hingga dark dengan pilihan undertone cool, neutral, dan warm. Ini agar setiap wanita dapat menemukan cushion yang tepat dan sesuai dengan kondisi kulit dan skintone mereka.

Cushion pertama dirancang secara khusus untuk kulit berminyak, Make Over Powerstay Demi-Matte Cover Cushion mengandung formula oil control selama 24 jam, produk ini dapat mengurangi produksi sebum berlebih dan menciptakan formula penyeimbang sebum adaptif yang dapat menyatu sempurna ketika bercampur dengan sebum kulit sehingga menghasilkan longwear demi matte, dan dijamin no cakey dan no patchy bahkan untuk kulit berminyak.

Sedangkan Make Over Hydrastay Lite Glow Cushion ini diformulasikan khusus untuk pemilik kulit kering dengan bahan aktif Deep-Hydrating Actives yang dapat menghidrasi kulit selama 24 jam, sehingga menghasilkan tampilan makeup yang smooth cover dan memberikan efek hydration glow. Kedua cushion ini memberikan hasil flawless selama 24 jam

Stephanie Lie, Senior Group Head of Masstige and Advanced Beauty menjelaskan, bahwa Make Over berkomitmen selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan para beauty enthusiast dengan meluncurkan produk-produk yang relevan dengan perkembangan kebutuhan makeup mereka. "Selain itu kami juga ingin agar setiap wanita bisa memiliki cushion yang benar-benar cocok dengan warna dan tipe kulit mereka sehingga kami meluncurkan 20 pilihan shades untuk pemilik kulit berminyak dan 20 shades untuk pemilik kulit kering," ujarnya dalam keterangan pers.

Tidak hanya itu, kedua produk ini juga bebas alkohol dan telah teruji secara dermatologis dan hipoalergenik sehingga aman digunakan untuk kulit sensitif. Dengan formula non-comedogenic dan non-acnegenic membuat kedua produk ini tidak menyumbat pori-pori. Kandungan SPF50/PA++++ juga dapat melindungi kulit dari kerusakan terhadap polutan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar matahari yang berlebihan.

Make Over Hydrastay Lite Glow Cushion juga dikemas dengan partikel fokus lembut untuk menyamarkan pori-pori, garis-garis halus, dan tekstur kering sehingga memberikan hasil tampilan smooth finish dengan medium to high coverage tanpa menimbulkan rasa berat seharian. Formula Pentavitin, Glycerin dan Trehalose yang merupakan bahan aktif dari produk ini memiliki kemampuan retensi air dan efektif dalam memberikan hidrasi jangka panjang yang mendalam untuk kulit juga dapat memperkuat skin barrier.

Sedangkan untuk produk Make Over Powerstay Demi-Matte Cover Cushion diperkaya dengan formula lightweight yang dapat membuat kulit bernafas sempurna seperti kulit asli. Dengan medium-to-full coverage yang tahan lama, produk ini dapat meratakan warna kulit dan tidak menyebabkan cakey dan patchy bahkan untuk kulit berminyak. Rangkaian produk Make Over Hydrastay Lite Glow Cushion dan Make Over Powerstay Demi-Matte Cover Cushion telah tersedia dengan harga Rp 218 ribu di seluruh official online store Make Over.

Baca juga: 2 Teknik Pakai Cushion yang Digemari Wanita Korea

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.