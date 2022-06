Cara Pakai Vitamin E yang Tepat Agar Hasilnya Optimal pada Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa produk perawatan kulit kini mengandung ragam vitamin dari vitamin A, C dan vitamin E sebagai bahan utama karena banyaknya manfaat yang ditawarkan. Menurut ahli kecantikan selebriti Renée Rouleau, vitamin E adalah antioksidan yang menghidrasi dan menenangkan kulit dengan banyak manfaat untuk kulit Anda. Ini paling sering ditemukan dalam pelembab, serum, dan dalam bentuk kapsul khusus yang dapat dioleskan.

Secara teknis, vitamin E juga disebut tokoferol adalah antioksidan kuat yang sebenarnya diproduksi secara alami di kulit kita, kata dokter kulit Joshua Zeichner. Tetapi Anda juga akan melihatnya terdaftar sebagai bahan dalam banyak produk perawatan kulit, yang menggabungkan bahan tersebut untuk melindungi dari kerusakan lingkungan akibat paparan sinar matahari, radiasi UV, dan bahkan polusi.

Ini juga sering terdaftar sebagai bahan bersama vitamin C untuk alasan yang sangat bagus. Meskipun vitamin C memiliki sifat yang serupa, penelitian telah menunjukkan bahwa kedua vitamin sebenarnya bekerja lebih baik bersama-sama untuk melindungi kulit dari unsur-unsur di lingkungan. “Keduanya bekerja secara bersamaan untuk menstabilkan dan mengisi ulang satu sama lain,” kata Dr. Zeichner. Jadi, jika Anda ingin menambahkan bahan yang sudah kuat ini, carilah produk yang mengandung C dan E.

Vitamin E juga merupakan emolien, yang berarti baik untuk melembabkan dan melembutkan. Dalam beberapa kasus, sifat anti-inflamasi juga dapat membantu mengobati kulit yang meradang.

Manfaat vitamin E untuk kulit

Dokter kulit Nkem Ugonabo mengatakan manfaat terbesar vitamin E adalah perlindungan terhadap radikal bebas di lingkungan. Seiring waktu, radikal bebas dapat menyebabkan perubahan pada kulit Anda yang tidak hanya mempercepat penuaan, tetapi bahkan dapat membuat Anda lebih rentan terhadap masalah seperti kanker kulit. Vitamin E membantu menetralisir efek dari hal-hal seperti polusi dan sinar UV untuk melindungi Anda dan wajah Anda.

Tidak hanya akan membantu kulit tetap sehat, Rouleau mengatakan bahwa vitamin E dapat merangsang sirkulasi dan meningkatkan produksi kolagen, menenangkan iritasi dan menyeimbangkan produksi minyak berlebih. Dia menambahkan bahwa itu juga dapat membantu merehidrasi kulit kering dengan memungkinkan retensi kelembaban yang tahan lama di antara sel-sel kulit Anda — jauh lebih lama daripada produk tanpanya.

Vitamin E juga merupakan penenang kulit. Ini dapat membantu meningkatkan dan memperkuat penghalang pelindung kulit Anda, yang dapat membantu sensitivitas. Sifat anti-inflamasinya seringkali dapat membantu menenangkan bintik-bintik yang teriritasi atau sensitif juga.

Cara terbaik untuk menggunakannya adalah dalam kombinasi dengan vitamin C. "Jadi saya sering merekomendasikan serum yang mengandung keduanya,” kata Dr. Ugonabo, seperti dilansir dari laman Women's Health.

Karena vitamin E adalah teman Anda untuk melawan radikal bebas, Anda harus memakainya di pagi hari sebelum memulai hari untuk mendapatkan manfaat maksimal. dr. Ugonabo menambahkan vitamin E bekerja paling baik pada kulit yang baru bersih, tetapi jangan lupa perlindungan matahari Anda juga: "Cuci wajah Anda, oleskan serum, lalu tabir surya di atasnya, ujarnya.

Baca juga: Makanan Kaya Vitamin E untuk Melawan Penuaan dan Lingkaran Hitam di Bawah Mata

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.