Y.O.U Radiance Up! One-stop Solution Bagi Ragam Masalah Kulit

INFO CANTIK - Salah satu masalah umum pada kulit wajah adalah kulit kusam dan flek hitam. Tak dapat dipungkiri bahwa terbebas dari kulit kusam memang merupakan dambaan banyak orang. Dan sepertinya memang benar, bahwa memiliki skin barrier yang kuat dan kulit tampak cerah dapat menunjang penampilan dan kepercayaan diri kita

Namun, masalah itu kini dapat diatasi dengan tiga langkah mudah dari Y.O.U Beauty yang merupakan brand kecantikan dari HEBE Beauty Group. Melalui Y.O.U Beauty Radiance Up! tiga rangkaian terbaru yaitu Radiance Up! Pure CICA Essence, Radiance Up! Antioxidant Serum, dan Radiance Up! Deep Moisturizing Cream bisa menjadi one-stop solution bagi siapapun yang ingin mengatasi ragam masalah kulit.

Hadirnya Radiance Up! sejalan dengan ideologi Y.O.U Beauty yang merupakan terobosan inovatif dari perpaduan bahan alami dan teknologi terkini untuk kecantikan yang lebih lama. Menjuarakan SymWhite 377 sebagai brightening agent dipadukan dengan Niacinamide dan bahan aktif lainnya, rangkaian produk ini menjadi semakin ampuh mencerahkan kulit yang kusam.

Radiance Up! hadir untuk merawat kulit agar tetap cerah dan bersinar hanya dengan tiga langkah mudah:

Pertama, untuk mengeksfoliasi kulit dengan lembut gunakan Radiance Up! Pure Cica Essence yang merupakan exfoliate essence dari rangkaian produk Radiance Up yang diperkaya dengan 89 persen Centella Asiatica Leaf Water serta PHA yang dikenal sebagai agen lembut yang aman mengeksfoliasi kulit wajah.

Lebih spesial lagi karena produk Radiance Up! ini dirilis berbarengan dengan Kim Soo Hyun, aktor kawakan asal Korea Selatan yang turut menjadi Brand Ambassador Y.O.U Beauty.

Cara penggunaan tuangkan Radiance Up! Pure Cica Essence diatas kapas bersih, usap pada wajah secara merata dengan lembut. Lakukan secara kontinu setelah membersihkan wajah, sebelum menggunakan serum untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan membuka pori-pori, untuk mencapai tampilan kulit yang lebih halus

Kedua, gunakan Radiance Up! Antioxidant Serum yang merupakan serum antioksidan dari rangkaian produk Radiance Up! yang diperkaya dengan SymWhite377, 5 persen Niacinamide (B3), 2 persen Vitamin C, dan Licorice Extract bekerja secara sinergis untuk membantu mengurangi kusam dan flek hitam untuk kulit yang bercahaya.

Cara penggunaannya oleskan Radiance Up! Antioxidant Serum pada wajah dan leher yang telah dibersihkan dengan Radiance Up! Pure Cica Essence. Pijat lembut dengan gerakan melingkar. Gunakan setiap hari, pagi dan malam

Ketiga Radiance Up! Deep Moisturizing Cream dapat digunakan untuk melembabkan. Krim pelembab dari rangkaian produk Radiance Up! ini diperkaya dengan Ceramide 1-3-6 untuk memperkuat skin barrier untuk melindungi kulit dari faktor lingkungan. Caranya, setelah menggunakan essence dan serum, oleskan Radiance Up! Deep Moisturizing Cream dengan jumlah yang tepat ke wajah yang bersih setiap pagi dan malam

Rangkaian Radiance Up! kini sudah bisa didapatkan di marketplace resmi Y.O.U Beauty di Shopee, Tokopedia, Lazada dan Tiktok Shop sharga Rp 139.000. Harga yang cukup ramah untuk kandungan dan khasiat yang luar biasa.

Menjunjung tinggi filosofi brand "Long-lasting Beauty", hadirnya Radiance Up! sejalan dengan ideologi Y.O.U Beauty yang merupakan terobosan inovatif dari perpaduan bahan alami dan teknologi terkini untuk kecantikan yang lebih lama. Produk ini juga terbukti 100 persen no harm, telah terbukti secara klinis, cruelty free, dan balanced water and oil level.(*)