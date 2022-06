Hamil 29 Minggu, Aliya Rajasa Mulai Belanja Kebutuhan Bayi Ditemani Gaia

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki usia kehamilan 29 minggu, Aliya Rajasa mulai mempersiapkan kebutuhan persalinan dan bayinya. Dia meluangkan waktu untuk berbelanja ke mal bersama dengan anak perempuannya, Gayatri Idalia Yudhoyono atau Gaia.

Aliyamengunggah beberapa foto aktivitas berbelanjanya di Instagram, Sabtu, 4 Juni 2022. Di foto pertama, Aliya berpose bersama dengan Gaia di salah satu area mal. Keduanya mengenakan dress bernuansa merah muda. Gaia memakai dress pendek merah muda bermotif kotak-kotak, sedangkan Aliya memakai dress midi krem dipadukan dengan cardigan merah muda.

Meskipun ini merupakan kehamilan yang keempat, Aliya mengaku tidak menyimpan perlengkapan bayi dari persalinannya terdahulu. “Mall day with my girl (and boys pada nyusul). #latepost Karena sudah tidak simpan perlengkapan dan segala kelengkapan untuk bayi, jadilah harus kembali melengkapi. rasanya seperti déjà vu,” tulis dia di keterangan, dengan emoji hati.

Meski sama-sama berbelanja kebutuhan bayi, dia mengatakan ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Dulu dia selalu bingung memilih produk yang tepat sehingga dia harus riset untuk mengetahui tentang keamanan bahan, merk, bentuk, fungsi dan perawatannya. “Nahh kalau sekarang sudah gk pake cari2 info udh belajar dari pengalaman tinggal warnanya saja disesuaikan hayoo belinya warna apa yyaaa,” dia menambahkan.

Di foto lain, Aliya memperlihatkan bagaimana putrinya membantu memilih mainan untuk calon adiknya. Sementara Aliya tampak melihat-lihat baby bath tub di salah satu toko perlengkapan bayi. Dia juga mengunggah foto kedua anak laki-lakinya, Airlangga Satriadhi Yudhoyono dan Pancasakti Maharajasa Yudhoyono, bermaian bersama Gaia dan ayah mereka, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menantu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengumumkan kehamilan keempatnya di Instagram pada Jumat, 4 Maret 2022. Dalam pengumuman itu, Aliya berpose bersama dengan ketiga anaknya yang memeluknya bersama. Aliya yang mengenakan kaus hitam polos dan rok motif floral yang berwarna serasi itu memperlihatkan perutnya yang sudah tampak besar. "Bismillaah Dari 3 mau jadi 4,” tulis Aliya Rajasa di keterangan.

Baca juga: Hamil Anak Keempat, Aliya Rajasa Persiapkan Gaia Menjadi Kakak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.