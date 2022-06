Mandy Moore Bersemangat Menantikan Kelahiran Anak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore tak sabat menyandang gelar ibu dua anak. Aktris This Is Us itu mengumumkan di Instagram, Jumat 3 Juni 2022, bahwa dia dan suaminya, Taylor Goldsmith, sedang menanti kelahiran anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki, pada musim gugur ini. Pasangan itu juga memiliki seorsng putra berusia 15 bulan, August Harrison atau yang disapa Gus.

"Satu babak yang sangat penting dalam hidup saya baru saja berakhir dan yang berikutnya, sebagai ibu dari dua anak, akan segera dimulai... dan apakah kita sangat bersyukur dan bersemangat. Baby Boy Goldsmith #2 datang musim gugur ini!" tulisnya di samping foto Gus yang menggemaskan mengenakan kaos kakak laki-laki. "Perjalanan tentu akan sedikit berbeda dari yang saya harapkan, tetapi saya tidak sabar dan Gus akan menjadi kakak terbaik!! Xo."

Sebelumnya, aktris berusia 38 tahun itu mengunkapkan pengalamannya menjadi seorang ibu saat merayakan Hari Ibu pada bulan Mei 2022. "Menjadi ibumu bukanlah pekerjaan yang paling berharga dan menantang yang pernah saya miliki. Saya menikmati semua itu karena Anda adalah yang terhebat, Goose, dan itu terus menjadi lebih baik (seperti yang dikatakan semua orang kepada kami)," tulisnya dalam keterangan unggahan yang menunjukkan serangkaian foto dirinya dengan anak laki-laki kecilnya.

Moore menjelaskan bagaimana hidupnya telah berubah sejak menyambut Gus, "Tidak terdengar murahan, tetapi semua klise itu benar. Hidup adalah Technicolor sekarang. Masuk akal dengan cara yang tidak dilakukan sebelumnya," kata Moore, dalam cerita sampul majalah Parents Desember 2021. "Saya tidak tahu bahwa tingkat cinta ini ada di dunia."

Ditanya apakah bayi Gus memiliki pengaruh pada kreativitasnya sebagai aktris dan musisi, aktris A Walk to Remember mengatakan menjadi ibu akan mengubah apa yang dia tulis dan apa yang dapat dilakukannya sebagai aktor. "Saya memiliki warna baru untuk dibawa dalam pengalaman yang tidak saya miliki sebelumnya. Ini akan memengaruhi pilihan yang saya buat saat bekerja. Semuanya berbeda sekarang," tambah Mandy Moore.

PEOPLE

Baca juga: Mandy Moore Punya Waktu untuk Perawatan Diri Selama Jadi Ibu Seperti Anugerah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.