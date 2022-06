Asupan Makanan yang Bantu Mencegah Berat Badan Naik saat Menopause

TEMPO.CO, Jakarta - Menopause adalah waktu yang menandai berakhirnya siklus menstruasi seorang wanita. Ini adalah proses biologis alami yang biasanya terjadi ketika wanita berusia 40-an atau 50-an. Gejala fisik yang berhubungan dengan menopause, seperti hot flashes, serta gejala emosional dapat mengganggu tidur Anda, menurunkan energi atau mempengaruhi kesehatan emosional. Selain itu, menopause sering ditakuti oleh banyak wanita karena sering menyebabkan kenaikan berat badan, terutama di sekitar bagian tengah tubuh mereka.

Pertambahan berat badan bagian tengah hampir universal di antara wanita menopause. Rata-rata, berat badan seorang wanita bertambah 2 hingga kilogram selama menopause. Namun, kenaikan berat badan akan berbeda pada setiap orang.

Tubuh memproduksi lebih sedikit hormon selama menopause, dan kadar estrogen yang lebih rendah berarti tubuh Anda menyimpan lebih banyak lemak dan mendistribusikannya kembali secara berbeda – terutama di sekitar area perut. Massa otot juga berkurang seiring bertambahnya usia, itulah sebabnya banyak wanita bertambah berat badan seiring bertambahnya usia dan selama menopause.

The Study of Women's Health Across the Nation (SWAN) adalah studi observasional besar yang telah mengikuti wanita paruh baya selama perimenopause ( masa sebelum menopause). Selama penelitian, wanita mendapatkan lemak perut dan kehilangan massa otot. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kenaikan berat badan pada perimenopause mungkin adalah peningkatan nafsu makan dan asupan kalori yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan hormonal.

Diet tepat untuk mencegah berat badan naik saat menopause

Melakukan upaya sadar untuk meningkatkan makanan tertentu dapat membantu menghindari penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Ini termasuk meningkatkan asupan karbohidrat non-tepung, lemak sehat, air, dan teh herbal. Makanan kaya protein dan serat tinggi juga bermanfaat. Cobalah untuk memasukkan lebih banyak sayuran dalam diet Anda. Pilih lebih banyak buah dan biji-bijian, terutama yang kurang diproses dan mengandung lebih banyak serat. Kacang-kacangan, kacang-kacangan, kedelai, ikan, dan produk susu rendah lemak adalah pilihan yang baik.

Daging, seperti daging merah, atau ayam, harus dimakan dalam jumlah terbatas. Ganti mentega dengan minyak, seperti minyak zaitun atau minyak sayur, yang juga dalam jumlah yang terkendali. Periksa konsumsi minuman manis, seperti minuman ringan, jus, minuman energi, air beraroma, serta kopi dan teh manis. Makanan lain yang berkontribusi terhadap kelebihan gula makanan termasuk kue kering, pai, kue, donat, es krim, dan permen. Batasi alkohol. Minuman beralkohol menambah kalori berlebih pada diet Anda dan meningkatkan risiko kenaikan berat badan.

Yang terpenting, fokus makan makanan asli, bukan olahan. Meskipun ada banyak diet penurunan berat badan di luar sana yang dipasarkan untuk wanita menopause dan menjanjikan hasil yang cepat, para ahli memperingatkan bahwa meskipun "menarik", namun tidak "berbasis bukti".

Menopause adalah sesuatu yang akan dialami setiap wanita seiring bertambahnya usia, dan banyak yang menggunakan Google untuk mencari saran tentang cara menghindari kenaikan berat badan selama masa ini. Pencarian khusus ini melonjak selama setahun terakhir. Data yang dikumpulkan oleh Stella, sebuah aplikasi untuk bantuan menopause, menemukan bahwa ada 1.720 pencarian dalam 12 bulan terakhir seputar kenaikan berat badan menopause.

Terlepas dari penampilan, kenaikan berat badan menopause dapat memiliki implikasi serius bagi kesehatan Anda. Kelebihan berat badan, terutama di sekitar bagian tengah tubuh Anda, meningkatkan risiko masalah pernapasan, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes tipe 2. Kelebihan berat badan juga meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara, usus besar, dan endometrium.

TIMES OF INDIA

Baca juga: 5 Tips Nyaman Memasuki Menopause yang Disarankan Dokter

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.